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الأربعاء، 17-05-2023 03:34 م

خبراء يحذرون من تناول الموز قبل النوم لهذا السبب !

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الوكيل الإخباري- على الرغم من اعتبار الموز من الفواكه المليئة بالبوتاسيوم والماغنسيوم اللازمين لصحة الجسم، إلا أن خبراء النوم يحذرون من تناوله في وقت قريب جدًا من وقت النوم.

وقال الخبراء بمؤسسة Sleep junkie، إن تناول الموز ليلاً يمكن أن يساهم في اضطراب النوم، وقد يجعل الشخص يرى أحلامًا وكوابيسًا مزعجة، حسبما نشر موقع "Mirror".

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وعلى الرغم من احتواء الموز على حوالي 27 ملليجرامًا من الماغنيسيوم في كل ثمرة، وهو معدن مهم غالبًا ما يساعد على النوم والاسترخاء، فإن الخبراء يؤكدون أن احتواء الموز على مستويات عالية من الميلاتونين يمكن أن يسبب أحيانًا مشكلات أثناء الليل.


يوفر الموز ما يصل إلى 26% من الحصة اليومية الموصى بها من الميلاتونين، ولكن هذه المستويات العالية قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً.


ومن المحتمل أن تحدث تلك المشكلات لدى الأشخاص الذين تنتج أجسامهم بالفعل ما يكفي من الميلاتونين بشكل طبيعي أو يتناولون مكملات الميلاتونين.
ولا يقتصر الأمر على رؤية الأحلام المزعجة، بل يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الميلاتونين الدوخة والصداع والانفعالات الشديدة.


وأوضح خبراء النوم أن تناول الكثير من الفاكهة التي تحتوي على الميلاتونين يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالدوخة في اليوم التالي بعد نوم مضطرب طوال الليل.


ماذا يجب ان نأكل ليلا بدلا من الموز؟
1- اللوز لاحتوائه على الماغنيسيوم الذي يعمل على تعزيز النوم، كما يرتبط بقدرته على تقليل الالتهاب ويساعد في تقليل مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي يُعرف بأنه يعيق النوم.


2-الكيوي، يحتوي على السيروتونين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم.


3- السمك، لأنه يحتوي على فيتامين د وأوميجا 3 اللذان يتميزان بدورهما في تعزيز كفاءة النوم طوال الليل.


4- الأرز الأبيض، في حال تناوله قبل النوم بساعة، فإنه يساهم في النوم بشكل مثالي.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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