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السبت، 22-07-2023 10:39 ص

خبر سار لعشاق الكنافة

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الوكيل الإخباري- تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات العربية الدارجة في جميع الفصول والمواسم، فهي غنية بكميات كبيرة من السكر والفيتامينات وتحتوي على كميّات كبيرة من البروتينات واليود والحديد والفسفور.

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ولكنها ليست طعام محبوب فحسب  ، انما تتمتع الكنافة بفوائد عدة نستعرضها في التقرير التالي ،ونصائح عند تحضيرها وفقًا للدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية في مصر .


فوائد الكنافة

1- تعتبر حبوب القمح هي المصدر الرئيسي في تكوين الكنافة، ما يجعلها من الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية.

2- تحتوي على فيتامين ب وعنصر الحديد، وكلاهما يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء، ما يساهم في الوقاية من الأنيميا.


3- تعتبر من الحلويات الغنية بالكربوهيدرات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء أنشطته اليومية.


4- تمثل المكسرات التي يتم إضافتها إلى الكنافة أهمية كبيرة للصحة العامة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، التي تساهم في الوقاية من السرطان.


ولكن حذر من الإفراط في تناول الكنافة لان ذلك يؤدي  إلى زيادة الوزن، لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات، والسعرات الحرارية، والدهون المشبعة.

الكونسلتو الطبي

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