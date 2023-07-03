5 علامات تخبرك بانك أفرطت في تناول السكر

الوكيل الإخباري- يتسبب تناول الكثير من السكريات على مدار اليوم، في زيادة خطر الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، مثل السمنة والسكري من النوع الثالث والاكتئاب وغيرهم من المشكلات.



نسعترض في التقرير التالي أبرز العلامات التي تشير لاستهلاك الكثير من السكر في النظام الغذائي، وفقًا لـ "Every day health".



علامات تدل على استهلاك الكثير من السكر

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1-الشعور المستمر بالجوع



عند استهلاك الكثير من السعرات الحرارية من خلال السكريات المضافة، فإن زيادة الجوع هي إحدى أولى العلامات التي تشير إلى زيادة استهلاك السكر عن المعدل الطبيعي، بالرغم من المذاق الحلو إلا أن استهلاك السكر لا يساعد على الشعور بالشبع، مما يساعد الشعور الدائم بالجوع وتناول المزيد من الطعام، ويؤثر ذلك تباعًا على الوزن والصحة العامة للجسم.



2-التوتر المستمر

الشعور الدائم بالانزعاج والتوتر بسهولة قد يكون أحد علامات زيادة السكر، تشير دراسة حديثة إلى أن تناول السكريات المضافة يمكن أن يعزز الالتهاب ويزيد الحالة المزاجية ويؤدي إلى أعراض الاكتئاب.



وتوصلت الدراسة، إلى أن تناول وجبة غنية بالسكر أو وجبة خفيفة بدون بروتين ودهون يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، ولكن بينما يبدأ الجسم في معالجة ذلك تنهار مستويات الطاقة لديك، مما يجعل الجسم يشعر بالإنهاك ويزيد من سرعة الانفعال والتوتر.



3-زيادة الرغبة في تناول الحلويات

السكر يستهدف مركز المتعة في الدماغ، مما يؤدي إلى ارتفاع هرمون السعادة الدوبامين، يلعب هذا المسار في الدماغ دورًا مهمًا في الخيارات الغذائية التي يتخذها البعض، ويجعلهم أكثر رغبة في البحث عن السكريات.



تناول السكر يزيد الدوبامين، كما أن ارتفاع الدوبامين في حد ذاته يمكن أن يزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.



4-مشاكل النوم

وفقًا لدراسة أجريت على 300 طالب جامعي نُشرت في أغسطس 2019 في المجلة الأمريكية لطب لايف ستايل، ترتبط جودة النوم السيئة بشكل كبير بزيادة استهلاك السكريات المضافة.



يتم تنظيم دورات النوم ونوعية النوم من خلال الضوء ودرجة حرارة الغرفة، بالإضافة إلى التحكم في نسبة السكر في الدم، وعند استهلاك كميات زائدة من السكر المضاف بشكل مزمن فقد يتسبب ذلك في إفساد دورة ونوعية النوم.



5-مشاكل الجهاز الهضمي

مشاكل الجهاز الهضمي، مثل القولون وعسر الهضم والإمساك وغيرهم تحدث نتيجة العديد من الأسباب، ومن ضمنهم زيادة استهلاكك السكر، وهو سبب لا يلتفت له الكثيرون، وعادًة ما يحدث ذلك إذا كانت الأطعمة الغنية بالسكر تحل محل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة التي توفر الألياف داخل النظام الغذائي.

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