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الأربعاء، 19-04-2023 12:20 م

خبيرة تغذية تكشف عن مشروب رمضاني يقي من النقرس

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الوكيل الإخباري- يعد الكركديه من المشروبات الشهيرة في شهر رمضان المبارك، يعتقد بعض الأشخاص أن الانتظام في تناوله قد يحد من خطر الإصابة بالنقرس، فهل هذا صحيح؟

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في هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية والبكتيريا والمناعة في مصر ، إن الكركديه لا تقتصر فوائده على خفض ضغط الدم المرتفع فقط، بل يساعد أيضًا على الوقاية من النقرس.

وأوضحت نهلة أن الكركديه يقلل من خطر الإصابة بالنقرس، بفضل قدرته الكبيرة على:


- منع حمض اليوريك من الترسب حول المفاصل.


- خفض حمض اليوريك في الدم، عن طريق تشجيع الكلى على طرده خارج الجسم عبر البول.


وأوصت خبيرة التغذية بتناول الكركديه بعد الأطعمة الدسمة، مثل المقليات، لأنه يحافظ على الشرايين من التصلب والانسداد، ويرجع السبب إلى دوره الفعال في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.


وأشارت إلى وجود فوائد أخرى يقدمها الكركديه للجسم، وتشمل:


- يلعب الكركديه دورًا كبيرًا في علاج الإمساك المزمن، لاحتواء أوراقه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.


- يوفر الكركديه حماية كبيرة ضد الإصابة بالأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات.


- يساعد الكركديه على تقوية العظام وحمايتها من الكسور والهشاشة، لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور.


واختتمت نهلة حديثها بمناشدة محبي الكركديه بالاعتماد على عسل النحل في تحليته، لأن السكر الأبيض يقلل من فوائده ويكسبه سعرات حرارية إضافية.

 

الكونسلتو الطبي

 

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