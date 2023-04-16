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الأحد، 16-04-2023 03:57 م

دراسة : تمارين القوة تساعد على ضبط ضغط الدم الشرياني

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن تدريبات القوة المتوسطة إلى الشديدة تعمل كعلاج لارتفاع ضغط الدم الشرياني (الأورطى)، إذا تمت ممارستها مرتين أسبوعياً على الأقل.

واعتمدت الدراسة على مراجعة نتائج 14 تجربة و253 تحيلاً لأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، متوسط أعمارهم أقل من الـ 60 بقليل.

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وأجرى الدراسة باحثون في جامعة ولاية ساو باولو، واستمرت تجارب الدراسة 8 أسابيع مارس فيها المشاركون تدريبات القوة مرتين أسبوعياً أو 3 مرات، وكان مستوى التمارين متوسطاً أو قوياً.


ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون "أن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 59 عاماً لديهم انخفاض كبير في ضغط الدم خلال فترة التدريب البدني. بينما كانت استفادة الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاماً أقل من التمارين".


وقالت النتائج: "مع وجود اختلاف في الفائدة العلاجية بين فئتي العمر، نؤكد أنه حتى كبار السن يمكنهم الاستفادة من تمارين القوة كعلاج للضغط".


وأضافت النتائج: "في الممارسة السريرية أو حتى في الصالات الرياضية اليومية، سيتمكن المحترفون الذين يواجهون موضوع ارتفاع ضغط الدم من استخدام تدريب القوة كعلاج لارتفاع ضغط الدم الشرياني".


وتتضمن إجراءات التحكم في ارتفاع ضغط الدم تعديلات على نمط الحياة واستخدام الأدوية. وتشمل التعديلات: فقدان الوزن، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة. ويجب متابعة هذه الإجراءات مع الطبيب لتطوير خطط علاج فردية.
ومن أمثلة تمارين القوة: رفع الأثقال، وصعود السلالم، وركوب الدراجات، والرقص، وأداء تمارين الضغط، والسباحة.

 

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