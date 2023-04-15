العاطفة والتوتر وضغط الدم..علاقة معقدة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة لمعهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية في ألمانيا، روابط بين ارتفاع ضغط الدم، وأعراض الاكتئاب، وأن نشاط الدماغ المرتبط بالعواطف على صلة معقدة بتطور ارتفاع الضغط.



وقال الباحثون: "نعتقد أن الذين يشعرون بتحسن عقلي مع ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، يرتفع لديهم ارتفاع الضغط الدائم. لأن عتبة الألم تزيد مع ارتفاع ضغط الدم. وهو ما ينطبق على الألم الجسدي، والألم الاجتماعي أو الإجهاد الأكبر"



وحسب مجلة "نيتشر"، يعتقد الباحثون أن هذه النتائج ترسي الأساس لتفكير جديد في الصلة بين الصحة النفسية وارتفاع ضغط الدم.



وتوصلت دراسات سابقة إلى نتائج مختلطة عن علاقة الصحة النفسية بنظام القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان، وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن التفاعل بين النسقين قوي ومعقّد.



وقدّمت الدراسة الجديدة أدلة إحصائية على الصلة بين ضغط الدم والحالة النفسية، باستخدام عينة بحجم كبير من بيانات البنك الحيوي البريطاني بلغت أكثر من نصف مليون شخص.

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