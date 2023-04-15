السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 03:11 م

العاطفة والتوتر وضغط الدم..علاقة معقدة

167118Image1


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة لمعهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية في ألمانيا، روابط بين ارتفاع ضغط الدم، وأعراض الاكتئاب، وأن نشاط الدماغ المرتبط بالعواطف على صلة معقدة بتطور ارتفاع الضغط.

وقال الباحثون: "نعتقد أن الذين يشعرون بتحسن عقلي مع ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، يرتفع لديهم ارتفاع الضغط الدائم. لأن عتبة الألم تزيد مع ارتفاع ضغط الدم. وهو ما ينطبق على الألم الجسدي، والألم الاجتماعي أو الإجهاد الأكبر"

وحسب مجلة "نيتشر"، يعتقد الباحثون أن هذه النتائج ترسي الأساس لتفكير جديد في الصلة بين الصحة النفسية وارتفاع ضغط الدم.

وتوصلت دراسات سابقة إلى نتائج مختلطة عن علاقة الصحة النفسية بنظام القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان، وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن التفاعل بين النسقين قوي ومعقّد.

وقدّمت الدراسة الجديدة أدلة إحصائية على الصلة بين ضغط الدم والحالة النفسية، باستخدام عينة بحجم كبير من بيانات البنك الحيوي البريطاني بلغت أكثر من نصف مليون شخص.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_4_13_21_33_26_739

بعد شخصية أحمد فهيم في جعفر العمدة .. مختصة توجه نصائح لحماية الأطفال من ضعف الشخصية

أكلات-رمضان

5 اطعمة ومشروبات على السحور تسبب رائحة الفم

dahk

ماذا يمكن أن يفعل الضحك بحياتك؟!

2023_4_13_20_48_19_46

أعراضه صامته .. طبيب يوضح طريقة اكتشاف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

download

دراسة : الوسائل المساعدة على السمع تقلل احتمال الخرف

2023414204627171W

دراسة : رياضة" البينغ بونغ" يعالج مرض باركنسون

أخبار متعلقة
4202389029727319847

دراسة: الإصابة بارتفاع ضغط الدم في الثلاثينات تنذر بهذا المرض

ارتفاع-ضغط-الدم-يؤثر-في-عمر-الدماغ-1634667236764

دراسة : ارتفاع ضغط الدم في هذا العمر خطر كبير !

image (1)

كم يجب أن ينام الإنسان؟

quand-ajouter-des-epices-pour-la-cuisson

لمرضى الضغط ..5 بهارات اضفها لطعامك لخفض ضغط الدم

istock-467148153

دراسة : القهوة لا تحمي المدخنين من السكري

أهم-المعلومات-ارتفاع-ضغط-الدم-الطفيف

سلوك يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم