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الإثنين، 17-04-2023 03:20 م

4 أطعمة ترفع السكر والضغط معًا

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الوكيل الإخباري- يؤدي ارتفاع ضغط الدم والسكر في الجسم إلى حدوث مضاعفات صحية يمكن أن تؤثر على عمل أعضاء الجسم دون ظهور أعراض في البداية.

نستعرض في السطور التالية بعض الأطعمة التي ترفع الضغط والسكر في الدم، حسبما نشر موقع "Very well health".

أطعمة ترفع الضغط والسكر معًا

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1-الوجبات السريعة
تعتبر الوجبات السريعة مصدرًا غنيًا بالسكريات والدهون والأملاح، وكل هذا كفيل لرفع معدلات الضغط والسكر في الدم.

لا تحتوي تلك الوجبات على الألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، بل تتضمن المقليات والكربوهيدرات ومشروبات الصودا، لذا يجب التقليل منها قدر الإمكان.

2-الصلصات
تعد الصلصات بأنواعها وألوانها على كمية كبيرة من الأملاح التي تزيد معدل ضغط الدم، والسكريات التي ترفع نسبة السكر في الدم، وبالتالي لا ينصح الأطباء مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من مشكلة الضغط المرتفع بإضافة الصلصات للطعام.

3-المقليات
تحتوي الأطعمة المقلية، مثل البطاطس وشرائح البانيه وغيرها، على نسبة عالية من الدهون التي تؤثر سلبًا على صحة الجسم بشكل عام، والقلب والأوعية الدموية بشكل خاص، لأنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار والسكر وضغط الدم.

4-المعلبات
عادة ما يُنصح بقراءة الملصقات الموجودة على المعلبات داخل محلات السوبر ماركت، للتأكد من احتوائها على كمية قليلة من السكريات والأملاح حتى لا تسبب أضرارًا بالغة، مثل ارتفاع نسبة الضغط والسكر في الدم.

 

الكونسلتو الطبي

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