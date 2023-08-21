خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول العسل الأسود

الوكيل الإخباري - يعتبر العسل الأسود من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، نظرًا لقيمته الغذائية العالية، ومع ذلك، هناك فئات ممنوعة من تناوله.

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فئات ممنوعة من تناول العسل الأسود



1- مرضى السكري

وأضاف ناجي أن العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من السكريات، لذلك يحب على مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني الابتعاد عنه تمامًا، لتجنب ارتفاع سكر الدم.



2- متبعي الدايت

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن العسل الأسود لا مانع من تناوله في الرجيم، ولكن يشترط ألا تزيد الكمية المستهلكة منه عن ملعقة صغيرة في اليوم، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى زيادة الوزن، ليس لمحتواه العالي من السكريات فقط، بل لارتفاع سعراته الحرارية أيضًا.



3- الرضع

وحذر الأمهات من إدراج العسل الأسود في النظام الغذائي اليومي للرضع قبل عمر عام، لأن تناوله في سن مبكرة قد يهددهم بالاضطرابات الهضمية، لعدم قدرة معدتهم على التعامل مع سكرياته.



4- مرضى المرارة

واختتم ناجي حديثه بالإشارة إلى وجود فئة أخرى ممنوعة من العسل الأسود وهي مرضى المرارة، لأن سكرياته المرتفعة تزيد من التهابها وتشجع الحصوات الدهنية على التكوين بداخلها.

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