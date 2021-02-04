خطر استخدام آلة الطباعة بالليزر على الصحة!

الوكيل الاخباري - تتوافر في المنزل أو مكان العمل بعض المقتنيات والأغراض التي يمكن أن تُلحق الضرر بالصحة، ومنها ما هو معروف مثل أدوات التنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية وبينها لا يعرف أحد مدى ضرره.

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وفي هذا السياق، نذكر آلة الطباعة التي تعمل باستخدام تقنية الليزر. فهي تطلق أثناء عملها بعض الجزيئات التي تلتصق بالهواء ثم بالرئتين عند التنفس. وهو ما يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى المعاناة من أمراض التنفس ومشاكل القلب والشرايين.



وأشارت دراسة حديثة أُجريت في جامعة كوينزلاند في أستراليا وشملت 62 نوعاً من آلات الطباعة التي تعمل على الليزر إلى أن 17 نوعاً منها تؤدي إلى إطلاق الكثير من تلك الجزيئات.



ولهذا لفت الخبراء إلى أن من الأفضل استبدالها بآلة أقل ضرراً. وذكروا في هذا الإطار آلات الطباعة العادية التي تعمل بواسطة الحبر. ولفتوا إلى أنها لا تعتبر مثالية، لكنها أقل ضرراً بكثير من تلك الأكثر تطوراً التي تستخدم الليزر.

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