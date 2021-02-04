الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

أول تصريح لوزير الصحة بعد قرار العودة إلى المدارس

العمل للمدارس الخاصة : يجب التوقيع على تعهدات

تطور جديد بشأن عودة دوام الجامعات

%58.7 نسبة النجاح في تكميلية التوجيهي

خلية الأزمة تتسلم توصيات بشأن طلبة المدارس اليوم

بيان أمني حول قطع طريق اربد عمان والتحويلات المرورية

أسعار الذهب الخميس 4/2/2021

خلية الأزمة للوكيل : لا قرار حتى الآن حول الحظر الشامل

وفيات الخميس 4/2/2021

الولايات المتحدة.. مصرع 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني

الخميس، 04-02-2021 11:05 ص

خطر استخدام آلة الطباعة بالليزر على الصحة!

16224977_403


الوكيل الاخباري - تتوافر في المنزل أو مكان العمل بعض المقتنيات والأغراض التي يمكن أن تُلحق الضرر بالصحة، ومنها ما هو معروف مثل أدوات التنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية وبينها لا يعرف أحد مدى ضرره.

اضافة اعلان

وفي هذا السياق، نذكر آلة الطباعة التي تعمل باستخدام تقنية الليزر. فهي تطلق أثناء عملها بعض الجزيئات التي تلتصق بالهواء ثم بالرئتين عند التنفس. وهو ما يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى المعاناة من أمراض التنفس ومشاكل القلب والشرايين.


وأشارت دراسة حديثة أُجريت في جامعة كوينزلاند في أستراليا وشملت 62 نوعاً من آلات الطباعة التي تعمل على الليزر إلى أن 17 نوعاً منها تؤدي إلى إطلاق الكثير من تلك الجزيئات.

ولهذا لفت الخبراء إلى أن من الأفضل استبدالها بآلة أقل ضرراً. وذكروا في هذا الإطار آلات الطباعة العادية التي تعمل بواسطة الحبر. ولفتوا إلى أنها لا تعتبر مثالية، لكنها أقل ضرراً بكثير من تلك الأكثر تطوراً التي تستخدم الليزر.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_4_29_23_23_35_496

نصائح هامة لحل مشكلة حكة الاكزيما المزعجة

350

إشارات يرسلها الجسم تكشف أنك لا تشعر بالسعادة

191021-cancer-patient-stock-cs-1246p_a66ffd90768c4c9189c1a9465ca090bf

في اليوم العالمي للسرطان.. هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للمرض

tbl_articles_article_20294_978e5a5cc51-b8b0-4786-a24c-f096266bb80f

احذر تغير لون البشرة..قد تكون دلالة على مرض خطير!

veg-noodles

مخاطر صحية صادمة لـ النودلز

معلومات_عن_سمكة_السلمون

فوائد مذهلة يقدمها سمك السلمون.. تعرف عليها