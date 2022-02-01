خطوات مهمّة للتخلص من الأرداف المزعجة

الوكيل الإخباري - تعتبر منطقة الأرداف من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون نتيجة تناول الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، حيث يتم تخزينها فيها، ولا يحرقها الجسم بسرعةٍ، فتؤدي إلى زيادة وزن الشخص، وتشكّل الأرداف أحد مصادر الإزعاج والحرج خاصّةً عند النساء، لأنها قد تشوّه شكلهن، وللتخلص منها هناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتّباعها بشكل سليم.





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تبدأ عملية التخلص من الأرداف من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهي تساهم في حرق الدهون بشكلٍ أسرع، وتعمل على شدّ منطقة الأرداف المترهّلة، وتُعدّ رياضة المشي والجري وتمارين المعدة والقفز على الحبل باستمرار من أنجح الوسائل للتخلص من الأرداف.

ومن المهم أن تترافق الرياضة مع نظام غذائي صحي أو حِمية متوازنة غنيةً بالفيتامينات والمعادن وقليلة الدسم والدهون، لأنّ تركّز الدهون في الجسم يكون عند الكرش والأرداف والتي يصعب التخلص منها بسهولة.





كذلك لا بدّ من تخفيف المشروبات الغازية لأنّها تحتوي على نِسبٍ عاليةٍ من السكر الذي يتحوّل إلى دهونٍ تتجمّع في منطقة الفخذين، والاستعاضة عن هذه المشروبات بالإكثار من شرب الماء الفاتر، وخاصة قبل الإفطار فذلك يساعد على حرق الدهون، وتزيد كفاءته إذا أُضيف الليمون الحامض إليه.



وينصح خبراء التغذية باستخدام خليط العسل، القرفة، والكاكاو للتخلص من الأرداف. ويتم تحضير الوصفة بوضع ملعقة من العسل وملعقة من الكاكاو وملعقة من القرفة في وعاء وخلطها جيداً، ثم تناولها يومياً على الريق قبل الإفطار بثلاثين دقيقة، فهذا المزيج يعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية بشكلٍ سريع، بالإضافة إلى كبح الشهية.

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