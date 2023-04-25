خمس عادات يومية يمكن أن تجعلنا نشعر بالمرض

الوكيل الإخباري- الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة، وممارسة الرياضة بانتظام، وإدارة الإجهاد، والحصول على قسط كاف من النوم، أمور مفيدة لتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض وتقليل خطر الإصابة بالمرض.

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ومع ذلك، وفقا الدكتورة ديكسا بهافسار سافاليا، خبيرة النمط الطبي البديل " الأيورفيدا"، هناك أيضا عادات شائعة يمكن أن تضر بصحتك.



وحددت الدكتورة سافاليا خمس عادات يومية قد تساهم في اعتلال الصحة والمرض:



- الإفراط في الأكل



- الأكل في وقت متأخر جدا في المساء



- الذهاب إلى النوم في وقت متأخر جدا من الليل



- تعدد المهام



- الإفراط في ممارسة الرياضة



وسلطت الدكتورة سافاليا الضوء على كيف يمكن لخيارات نمط حياتنا أن تسهم في المرض، من عاداتنا الغذائية إلى أنماط نومنا. وشرحت أن الشعور بالجوع هو مؤشر على أن الوجبة السابقة قد تم هضمها بشكل صحيح. لذلك، فإن تناول الطعام دون شهية يمكن أن يضغط على الكبد، ما يسبب إرهاقا زائدا.



وتوصي الخبيرة الصحية بتناول الطعام فقط عندما تشعر بالجوع، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى اضطرابات في القناة الهضمية وتقليل التمثيل الغذائي.



روسيا اليوم

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