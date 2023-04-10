ما أفضل الرياضات للصائم؟

الوكيل الإخباري- يقبل الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان على ممارسة الرياضة، حرصا على تفادي زيادة الوزن ومقاومة التغير الغذائي الحاصل بسبب تنوع الأطباق على موائد الإفطار واختلاف مواعيد الأكل.



ويتخوف الكثير من الذين يمارسون الرياضة في رمضان من إلحاق الضرر بأجسادهم، وهو ما يستوجب اختيار الوقت الصحيح لممارسة الرياضة المناسبة.

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وأوضح الدكتور مراد الغرايري في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن ممارسة الأنشطة الرياضية في شهر رمضان له فوائد كبيرة على جسم الصائم، بشرط معرفة الوقت المناسب لكل نشاط رياضي حتى يحافظ الشخص على صحته، ولا يتعرض لأية مخاطر



وقسّم أنواع الرياضات في رمضان إلى نوعين: الأول يمكن ممارسته عندما يكون الشخص صائما، والثاني بعد الإفطار لما يتطلبه من شروط معينة.



الرياضات التي يمكن ممارستها خلال الصيام

هي الأنشطة الرياضية التي لا تجهد جسم الصائم ولا تتسبب في العطش مثل:

المشي: حيث يساعد على تقليل الإصابة بمرض السكري، كما يعد فعالًا بشكل خاص عند اتباع نظام غذائي متوازن، ويحفاظ الجسم على وزنه الطبيعي.



البيلاتس: تحافظ على قوة الجسم خلال شهر رمضان، ولا ترفع من معدل ضربات القلب أو درجة الحرارة بشكل كبير ولا يشعر الصائم بالجفاف.



اليوغا: وهي من التمارين البدنية والعقلية الخفيفة التي لا تحتاج للكثير من الإرهاق ولا تقوم بإجهاد القلب والأوعية الدموية في الجسم.



الأنشطة الرياضية التي تمارس بعد الإفطار

هي التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ويتوجب ممارستها بعد ثلاث إلى أربع ساعات من الإفطار، وذلك لإعطاء الفرصة للجسم لأتمام هضم كميات الطعام وتفادي الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والحصول على الطاقة اللازمة، ومنها:



كرة القدم: من الرياضات المنتشرة بكثرة وتتطلب مجهودا كبيرا، وينصح بممارستها بفترة تتراوح من (3 -4) ساعات بعد الإفطار، حتى يتمكن الجسم من الحصول على الترطيب والغذاء والطاقة.



تمارين القوة: هي من التمارين الرياضية التي تمارس داخل القاعات الرياضية، وتسهم في الحفاظ على كتلة العضلات وقوتها، حيث ينصح بالتدرب بأوزان خفيفة وخلال أوقات أقل.



ركوب الدراجات الهوائية: من الرياضات التي تشهد إقبالا كبيرا، لكن يتوجب حمل كمية لازمة من الماء والسكريات حتى لا نتعرض لمشاكل صحية في حال تسجيل هبوط في نسبة السكر بالدم.



عوامل مؤثرة في اختيار توقيت ممارسة الرياضة



توجد عوامل كثيرة مهمة تؤثر على اختيار الوقت المناسب للأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان ومنها على:



المرحلة العمرية: تختلف القدرة الجسدية للأشخاص على ممارسة الأنشطة الرياضية حسب الفئات العمرية المختلفة.



الحالة الصحية: تختلف الحالات الصحية من شخص لآخر، وفي حالات الإصابة بمشاكل صحية معينة فقد يصعب ممارسة الرياضة البدنية قبل الإفطار.

سكاي نيوز عربية

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