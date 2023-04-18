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الثلاثاء، 18-04-2023 12:27 م

دراسة : التفكير الإيجابي بالشيخوخة يخفف فقدان الذاكرة

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الوكيل الإخباري- أكدت دراسة جديدة وجود صلة بين السعادة والصحة، حيث وجدت أن التفكير الإيجابي حول عملية الشيخوخة يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لدى كبار السن.

وأجرى باحثون في كلية ييل للصحة العامة تحقيقاً حول تعافي كبار السن من الضعف الإدراكي المعتدل، ووجدوا أن الذين لديهم «معتقدات عمرية إيجابية» كانوا أكثر قدرة على التعافي، واستعادة مهارات التفكير والذاكرة الطبيعية.

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وقال مؤلفا الدراسة، بيكا ليفي ومارتن سليد: إن هذه الدراسة هي الأولى التي تربط العامل الثقافي- الموقف الإيجابي تجاه الشيخوخة- بتعافي الضعف الإدراكي المعتدل.


وأشار الباحثون إلى «أن نصف أولئك الذين يعانون من الضعف الإدراكي المعتدل يتعافون».


وقال الباحثون: كما هو متوقع كان أولئك الذين حافظوا على معتقدات عمرية إيجابية أكثر قدرة بنسبة 30% للتعافي من الضعف الإدراكي المعتدل، والتعافي بسرعة أكبر من أولئك الذين لديهم معتقدات عمرية سلبية، بغض النظر عن شدة الإدراك الأولية الضعيفة.

 

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