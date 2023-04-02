ما فائدة المشي 8 آلاف خطوة أسبوعياً ؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يمشون لمسافة 8000 خطوة يوم واحد أو يومين في الأسبوع أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.5% بالأمراض الخطيرة كأمراض القلب والأوعية الدموية.



ووجدت الدراسة التي نُشرت في JAMA Network OpenTrusted Source أنه على مدى عقد من المتابعة، كان الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عاماً أو أكثر والذين قطعوا 8000 خطوة أو أكثر في يوم أو يومين في الأسبوع أقل عرضة للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين لم يمارسوا رياضة المشي.



وانخفض خطر الوفاة مع زيادة عدد الأيام التي يتم فيها المشي، فعلى سبيل المثال، ارتبطت ممارسة الرياضة من ثلاثة إلى سبعة أيام في الأسبوع بانخفاض بنسبة 16.5% في جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. وينطبق نفس النمط على الأشخاص الذين وضعوا أهدافاً يومية من 6000 إلى 10000 خطوة.



ووجد بحث سابق أن خطر الوفاة ينخفض عند المشي 10000 خطوة يومياً للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً و 8000 خطوة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.



وقارنت الدراسة الحالية البيانات المأخوذة من الدراسة الاستقصائية الوطنية لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة لعامي 2005 و 2006 مع مصدر موثوق به لمؤشر الوفيات القومي حتى عام 2019. وتضمنت بيانات مقياس التسارع من 3110 مشاركاً من عمر 20 عاماً أو أكثر.



وقاد الدراسة الدكتور كوسوكي إينو من جامعة كيوتو باليابان، بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وأوضح الدكتور إينوي سبب إجراء الدراسة "لقد بدأنا هذه الدراسة للإجابة على السؤال الذي طرحه أحد مرضاي أثناء العيادة الخارجية: من الصعب بالنسبة لي الحفاظ على خطوات كافية كل يوم. هل من المقبول التركيز على المشي فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع؟".



وقال الدكتور إينوي "بالنظر إلى أن ضيق الوقت هو أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون ممارسة الرياضة في المجتمع الحديث، فإن النتائج التي توصلنا إليها توفر معلومات مفيدة للتوصية بالمشي حتى لبضعة أيام في الأسبوع لتقليل مخاطر الوفاة".



ويُنظر إلى المشي على أنه وسيلة بسيطة ومنخفضة التأثير لجعل حياة الشخص أقل استقراراً. وتم ربط نمط الحياة المستقرة بزيادة خطر الإصابة بجميع الأسباب والوفيات القلبية الوعائية. علاوة على ذلك، فإن نمط الحياة المستقرة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السمنة في منطقة البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، وبعض حالات الالتهاب والسرطان.



ويمكن أن يساعد المشي في الحفاظ على وزن صحي، وتقوية العضلات والعظام، وتقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري. وتم ربط المشي أيضاً بتعزيز الحالة المزاجية بشكل أفضل.



ووفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن المشي له فوائد إضافية أقل وضوحاً. ويوازن المشي تأثير الجينات المعززة للوزن، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعزز جهاز المناعة. ويمكن أن يقلل أيضاً من آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل، وحتى المشي لمدة 15 دقيقة يمكن أن يحد من الرغبة في تناول الشوكولاتة بشكل عام والاستجابة للتوتر، بحسب موقع ميديكال نيوز توداي.

اضافة اعلان

24