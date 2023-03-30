أفضل وقت للقيلولة خلال النهار ومدتها

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أثر القيلولة بعد الظهر على ذاكرة الإنسان وذهنه، وأيضاً حالته المزاجية والمعرفية، وبحسب البيان، توصلت الدراسة إلى أن قيلولة قصيرة بعد الظهر يمكن أن تعزز الذاكرة والمزاج واليقظة لمدة أربع ساعات على الأقل.



وتقول الدراسة: إن جميع فترات القيلولة التي تراوح من 10 إلى 60 دقيقة لها فوائد واضحة.



ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية أن القيلولة لمدة 30 دقيقة كانت «الأفضل» في تعزيز المزاج والذاكرة واليقظة إلى أربع ساعات بعد الاستيقاظ.



وقالت الدكتورة روث ليونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: «تم قياس الحالة المزاجية والنعاس الذاتي والأداء المعرفي على فترات من 5 و30 و60 و240 دقيقة (4 ساعات) بعد الاستيقاظ من أجل مقارنة مدى استدامة فوائد القيلولة ذات الصلة، ووجدنا أن جميع فترات القيلولة التي تراوح من 10 إلى 60 دقيقة لها فوائد كبيرة، ما يشير إلى أنه حتى 10 دقائق قصيرة يمكن أن تكون بمثابة انتعاش».

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عكاظ

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