دراسة: شرط وحيد لتناول الطعام ليلا دون زيادة الوزن

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة عن شرط وحيد لإمكانية تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، دون أن يسبب ذلك زيادة في الوزن ومضاعفات صحية خطيرة.



ووفق الدراسة التي أشرف عليها أستاذ علم الأوبئة الجينية في مستشفى "كينغز كوليدج لندن"، تيم سبيكتور، فإن تناول العشاء على الساعة التاسعة والنصف مساء مثلا، لا يؤثر سلبا على الصحة، شريطة أن يتم تناول الإفطار في وقت متأخر باليوم التالي.

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ودرس سبيكتور وفريقه بيانات 80 ألف بالغ في المملكة المتحدة، وراقبوا أوقات وعادات الأكل المختلفة لديهم.



وأشارت الدراسة إلى أن الوقت المثالي لتناول الإفطار بعد وجبة عشاء متأخرة، هو في الساعة 11:30 صباحا أو بعد ذلك، من أجل توفير فاصل صيام 14 ساعة، يعد جيدا لعملية التمثيل الغذائي.



سكاي نيوز عربية

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