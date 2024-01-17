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الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

الأربعاء، 17-01-2024 12:38 م

دراسة: المياه المعبأة لا تمنع تكوّن حصوات الكلى

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا إلى أن المياه المعبأة، التي يتم تسويقها على أنها مياه قلوية، من غير المرجح أن تساعد الذين يعانون من حصوات الكلى المتكررة في الوقاية.

واختبر الباحثون 5 منتجات مختلفة من المياه القلوية المعبأة، وعلى الرغم من أن جميعها تحتوي على "بي إتش" Ph أعلى من مياه الصنبور، فإنها تحتوي على مقدار بسيط من العناصر القلوية، لا يفيد المعرضين لخطر حصوات الكلى.

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وبحسب "هيلث داي"، أشار الباحثون إلى مصادر أخرى توفر العناصر القلوية المطلوبة للوقاية من تكرار حصى الكلى، مثل: عصير البرتقال الذي يوفر الكوب منه الاحتياجات المطلوبة يومياً.


كذلك يوفر مسحوق البيكنج صودا، القابل للذوبان في الماء، العناصر القلوية المطلوبة، لكن يوجد حذر من احتواء هذا المنتج على مقدار من الصوديوم أكثر مما ينبغي . 


ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد من لديهم خطر تكرار الإصابة بحصى الكلى على اختيار المشروبات المناسبة.

 

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