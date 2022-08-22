دراسة: النساء أكثر عرضة للأزمات القلبية من الرجال

الوكيل الإخباري - كما بات معلوماً للجميع، فإن النساء والرجال يتقاسمون بعض الأمراض فيما أن هناك أمراضاً خاصة بالنساء وأخرى بالرجال، كما هناك بعض الأمراض التي تتعرض لها النساء أكثر من الرجال، مثال على ذلك سرطان الثدي.





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ومن الأمراض المشتركة بين النساء والرجال، أمراض القلب سواء الوراثية أو المكتسبة جراء نمط الحياة غير الصحي أو مع التقدم بالسن. والسائد أن الرجال هم أكثر عرضة لأمراض القلب على اختلافها مثل النوبة القلبية، الجلطات، وانسداد الشرايين؛ لكن الطب له رأي مغاير في هذا الصدد، ويشير إلى أن المرأة أكثر عرضة من الرجل للإصابة بأمراض القلب التي قد يكون بعضها قاتلاً في بعض الحالات.





ويشير تقرير نشره موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "بولد سكاي" المعني بالشؤون الصحيةـ للأسباب والعوامل التي تقف وراء زيادة خطر إصابة النساء بأمراض القلب على الشكل التالي:



البلوغ قبل سن 12 عاماً: تتعرض المرأة التي وصلت سن البلوغ مبكراً، لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وفي دراسة حديثة، وجد الباحثون أن النساء اللاتي بلغن قبل سن 12 عاماً أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالنساء اللاتي بلغن بعد سن 13 عاماً. ويرجح الباحثون السبب وراء ذلك لزيادة معدلا الأستروجين والتي ترفع من خطر تشكل جلطات الدم والأزمات القلبية عند التقدم بالسن.

الإنفلونزا الحادة: في حال تعرضت المرأة لدور الإنفلونزا الحاد، فإنها تصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، خصوصاً أثناء الإصابة بالعدوى. ومعلوم أن الإنفلونزا تحدث نتيجة بكتيريا وفيروسات خطيرة، يمكن أن تنتقل إلى القلب في حال عدم علاجها أو اشتداد دور الإنفلونزا، ما يزيد من خطر أمراض القلب. لذا تُنصح كل سيدة تعاني من الإنفلونزا الحادة، مراجعة الطبيب فوراً.



تناول حبوب التنحيف: بهدف إنقاص الوزن بسرعة، وتكشف دراسات عدة أن معظم هذه الحبوب ليست فقط غير نافعة في العديد من الأحيان، بل أنها قد تتسبب بحدوث مشاكل في القلب كونها ترفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وهو ما يحذر منه الأطباء دوماً داعين النساء لضرورة تجنب هذه الحبوب نظراً لخطورتها.



الحمل: يضع الكثير من العبء على الجهاز الدوري للمرأة، ما قد يُسبب الإجهاد للقلب أثناء فترة الحمل. ويزداد الخطر في حال إصابة المرأة الحامل بسكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل، وهذه كلها إشارات خطيرة على رفع خطر إصابتها بأمراض القلب.



الإنكسارات القلبية: عاطفة المرأة الجياشة تجعلها أكثر تأثراً عاطفياً بأية أحدات تحصل معها، ما يزيد من خطر إصابتها بأمراض القلب جراء الإنكسارات القلبية الناجمة عن فقدان عزيز أو فشل في علاقة عاطفية أو ضائقة مالية وغيرها.



الإلتهابات المتكررة: تتعرض النساء أكثر من الرجال لالتهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يزيد بدوره من خطر إصابتهن بأمراض القلب. والتهاب المفاصل الروماتويدي يزيد من حدة الإلتهابات بالجسم كما يؤثر على الأوعية الدموية. لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية المرأة بالإكثار من تناول الأطعمة المضادة للالتهابات للوقاية من أمراض القلب.



الوحدة: تتعرض المرأة لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب جراء شعورها بالوحدة وذلك بنسبة تصل إلى 30% وهي نسبة تساوي تقريباً خطر التدخين.



الإكتئاب: من المشاكل النفسية التي تضيع المرأة في دوامتها، وتؤثر سلباً ليس فقط على صحتها النفسية وإنما أيضاً صحتها الجسدية، كون الإكتئاب يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب. وكلما عانت المرأة من حالة الإكتئاب، كلما ارتفع لديها مستوى هرمون التوتر الكورتيزول، والمرتبط بأمراض القلب. وتشير الأبحاث إلى أن الإكتئاب يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والضغط العالي والكوليستيرول.

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