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السبت، 13-04-2024 02:04 م

دراسة تحذر.. القيلولة مؤشر على 'مرض خطير'

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك 4 فئات رئيسية لأنماط النوم للأشخاص، وفقًا لتقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

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وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص في اثنتين من هذه الفئات يعانون من خطر أكبر بنسبة 30% على الأقل للإصابة بمجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري والاكتئاب.

وقام العلماء في كلية الصحة والتنمية البشرية في جامعة بنسلفانيا بمراقبة عادات النوم لحوالي 3700 مشارك على مدار عقد من الزمن.


وباستخدام بيانات دراسة منتصف العمر في الولايات المتحدة MIDUS، قام الباحثون بتحليل نمط النوم للمشاركين في الفترة من عام 2004 إلى 2014، بهدف فهم كيفية تغير أنماط النوم مع التقدم في العمر وكيف يرتبط ذلك بتطور الحالات المزمنة.


وتوصل التحليل الذي أجراه العلماء في جامعة بنسلفانيا ستيت إلى وجود أربع فئات متميزة لأنماط النوم.


وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين ينامون بشكل جيد والذين ينامون بشكل متقطع في عطلة نهاية الأسبوع والذين يعانون من الأرق والذين يأخذون قيلولة في النهار.


وأفاد الأشخاص الذين ينامون بشكل جيد بأنهم يحصلون على ساعات نوم طويلة ومنتظمة، ويشعرون بالرضا عن نومهم ويكونون منتبهين ونشطين أثناء النهار.


أما الأشخاص الذين ينامون بشكل متقطع في عطلة نهاية الأسبوع، فيعانون من نمط غير منتظم للنوم أو يحصلون على ساعات نوم أقل خلال الأسبوع، ولكنهم ينامون لفترة أطول في عطلات نهاية الأسبوع.


وكانت المفاجأة أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة ينتمون إلى فئتي النوم الأقل جودة، وهم الذين يعانون من الأرق أو يأخذون قيلولة في النهار.


وواجه الأشخاص الذين يعانون من الأرق صعوبة في النوم ويحصلون على ساعات نوم أقل بشكل عام مقارنة بالفئات الأخرى. وأفاد المصابون بالأرق بأنهم يشعرون بالتعب والإرهاق خلال النهار، وقد لوحظ أن لديهم خطرًا أكبر للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.


ويعود السبب المحتمل وراء هذا الارتباط إلى أن القيلولة الطويلة في النهار قد تؤثر على نوعية النوم ليلاً وتعطل النظام الطبيعي للساعة البيولوجية.


ويؤدي ذلك إلى اضطرابات في النوم وقلة النوم الليلي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الحالات الصحية.

 

الكونسلتو 

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