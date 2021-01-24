الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

توضيح هام من وزير المالية

الملك يفتتح مستشفى العقبة الميداني

الصناعة لـ الوكيل: لن نتردد بتحديد سقف سعري لأي سلعة إذا كان هناك مغالاة

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

وزارة المالية : لا تغيير هذا الشهر على موعد صرف الرواتب

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 12:13 م

دراسة تكشف آثارا جانبية.. ماذا يحصل عند تناول الكثير من البصل؟

tbl_articles_article_21627_6984afd5406-b18f-43de-9763-998b1ee0a7d8


الوكيل الاخباري - البصل هو الصنف الأكثر شيوعا على مستوى العالم، فهو العنصر الأساسي الذي يضاف إلى جميع الأطعمة وذو فوائد صحية مذهلة أيضا.

اضافة اعلان

يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية التي تجعله من الأغذية الصحية الضرورية، ولكن بينما يقدم العديد من الفوائد، هناك بعض الآثار المترتبة على الإفراط في تناوله، إذ يمكن أن يسبب تناوله الزائد مشاكل لبعض الأشخاص، وذلك بحسب ما نشره موقع "ذا هيلث سايت" الطبي.

 

ويعد البصل مصدرا غنيا بفيتامين "c" والمواد الكيميائية النباتية والفلافونويد، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

ويُعتقد بأن البصل يسهم في تنظيم صحة المناعة، وإنتاج الكولاجين، وإصلاح الأنسجة، وتساعد المواد الكيميائية الموجودة فيه على تقليل الالتهاب وتقليل الضغط على الأشخاص المصابين بالربو وتقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.


من جهة أخرى، يحتوي البصل على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ والتعب وتشنجات البطن وسوء الهضم وحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.


وقد يعاني بعض الأشخاص من تهيج الجلد أو الأكزيما بعد ملامسة الجلد هذا النوع من الخضروات، ويمكن أن يتداخل تناول كمية كبيرة منه أيضا مع الأدوية المسيلة للدم المستخدمة في علاج بعض أنواع أمراض القلب.


وأشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية من البصل قد يعانون من الحكة والاحمرار في عيونهم، والأشخاص المصابين بالارتجاع الحمضي يجب عليهم تجنب تناول البصل لأن ذلك يمكن أن يزيد من حالات الإصابة بالحموضة المعوية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ffd9dfa4c59b75462459035

أنواع الصداع التي تتطلب عناية طبية فورية !

052418_ac_bp_feat

لمن يعاني من ضغط الدم المرتفع.. هذه الرياضة هي الحل!

Mango

مادة غذائية تخفض مستوى السكر في الدم

tbl_articles_article_18659_376b5ccfb84-4499-4e56-80b9-04e6a487f25a

أسباب خطيرة وراء الصفير أثناء التنفس

tbl_articles_article_17385_81657be9371-4cf4-486c-9a1f-ba78c52bb650

فوائد مذهلة لـ اللب السوري

2019_4_5_16_45_42_211

التسمم بالفراولة .. اسبابه وأعراضه

أخبار متعلقة
czo3ODoiaHR0cHM6Ly9hcmFiaWNwb3N0Lm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNS9pc3RvY2stNjA2MDA5NzQyLTcyMXg0ODEuanBnIjs= (Custom)

دراسة تكشف الآثار الجانبية لتناول المزيد من البطاطا المقلية

أخطاء-ترتكبينها-عند-تناول-الزبادي-تجعلكِ-تكتسبين-الوزن (Custom)

5 أخطاء يجب تجنبها عند تناول الزبادي.. تعرف عليها

40586-1609112565 (Custom)

دراسة تكشف سر السمنة المفرطة لدى الأطفال

shutterstock_770831896 (Custom)

تعرف على مخاطر تناول الأطعمة المجمدة

26

أشياء يجب القيام بها وأخرى ينبغي تجنبها بعد تناول أطعمة عالية الكوليسترول

714 (Custom)

6 أسباب تدفعك لتناول التمر يومياً