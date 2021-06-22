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الثلاثاء، 22-06-2021 01:49 م

دراسة تكشف فائدة مذهلة لشرب القهوة يوميا

قهوة


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة جديدة عن فوائد مذهلة لشرب القهوة يوميا.
وذكرت الدراسة، التي نشرتها "دورية بي أم سي" للصحة العامة، أن شرب ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة والوفاة من جرائها.

وأوضحت أن من يشربون القهوة أقل عرضة بنسبة تصل إلى 21 بالمئة للإصابة بأمراض الكبد المزمنة، و20 بالمئة أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، وأقل بنسبة 49 بالمئة للموت نتيجة أمراض الكبد، مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة.

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وفحصت الدراسة استهلاك القهوة بين 494 ألف شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية ومورد بحثي، وكان 384 ألف شخص من هؤلاء يشربون القهوة و109 آلاف لا يشربون القهوة، وكانت هناك 3600 حالة من مرض الكبد المزمن، و5439 حالة تنكس دهني أو ما يعرف بمرض الكبد الدهني.


وأضافت أنها سجلت أيضا 301 وفاة من جراء الكبد المزمن و184 من سرطان الكبد، وكانت النسبة الأكبر من الإصابات والوفيات لدى الذين لا يشربون القهوة.

 

سبوتنيك

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