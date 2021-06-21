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الإثنين، 21-06-2021 10:08 ص

مخاطر صحية لفقدان الوزن عن طريق القهوة والشاي.. تعرف إليها

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الوكيل الإخباري _ أكدت خبيرة التغذية، كسينيا سيليزنيفا، وزن الجسم يصبح أقل بعد شرب الشاي والقهوة، لكن هذا لا يحدث بسبب اختفاء الأنسجة الدهنية، ولكن بسبب فقدان الماء ومعه، يفقد الجسم عناصر غذائية مهمة.

وأوضحت الخبيرة أن الإفراط في شرب مثل هذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب، والجفاف والذي بالطبع يؤثر سلبًا على الحالة الصحية.

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فيما أفادت أن مشروبات التخسيس إما مدرة للبول أو ملينة.، مثل هذه التقنية لن تساعد بأي حال من الأحوال في إنقاص الوزن بشكل صحيح ستعود الكيلوغرامات المفقودة بسرعة.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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