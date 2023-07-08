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السبت، 08-07-2023 10:12 ص

هل يؤثر كوب الشاي على الكوليسترول في الدم؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر كوب الشاي مصدرًا مهمًا للحصول على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تحمي الجسم من مشكلات صحية عدة.

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ويؤثر الشاي على معدلات الكوليسترول الضار في الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوياته، حسبما نشر موقع "Health line".

ما معنى الكوليسترول الضار؟

يحتوي الجسم على نوعين من البروتينات الدهنية التي تنقل الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم، الأول هو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والآخر هو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).


يعتبر LDL بمثابة البروتين الدهني الضار، لأنه ينقل الكوليسترول إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم.


وفي الوقت نفسه، يعتبر HDL البروتين الدهني الجيد، لأنه ينقل الكوليسترول بعيدًا عن الخلايا إلى الكبد لإزالته من مجرى الدم.


عندما يكون هناك الكثير من البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجسم (الكوليسترول الضار LDL)، يمكن أن يتراكم في الشرايين ويسبب ترسبات شمعية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات، مثل قصور القلب أو السكتة الدماغية.


تأثير الشاي على الكوليسترول الضار
وجدت بعض الدراسات أن تناول الشاي قد يساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL.


وأشار الخبراء إلى أن شرب الشاي الأسود يقلل بشكل كبير من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك بنسبة 4.64 ملجم / ديسيلتر.
يبدو هذا التأثير أكثر وضوحًا عند الأشخاص الذين يعانون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


يحتوي الشاي الأسود على مجموعة من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تحسن صحة القلب، وذلك عن طريق تقليل عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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