السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الجمعة، 14-07-2023 10:23 ص

تحديد كمية الشاي المسموح بها لكبار السن

64ae58844c59b7089d5a3e9f


الوكيل الاخباري- أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أنه يمكن لكبار السن تناول اربعة أكواب من الشاي في اليوم إذا لم تكن هناك موانع.

وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني إلى أن الشاي مشروب مفيد ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة.

اضافة اعلان

 

ووفقا لها في حالات معينة من الأفضل التخلي عن تناول مشروب الشاي. عندما يعاني الشخص من ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم. لأن الشاي يحتوي على الكافيين أيضا ، لذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض كبار السن من مشكلات في الجهاز العصبي، والمشروب المحتوي على الكافيين يمكن أن يحفزها. كما أن للشاي تأثيرا مدرا للبول، لذلك من الأفضل التخلي عن تناوله في حالة وجود مشكلات في الكلى. كما على المصابين بداء السكري عدم إضافة السكر أو العسل إلى المشروب وعدم تناول الحلويات معه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689287839blobid0

كشف خطورة التهاب اللثة على الدماغ

FpoF5NNXsAEAidq

دراسة تكشف عن فاكهة لذيذة يمكن أن تساعد في الحماية من النوبات القلبية!

c1ef3b97-42ec-473c-9065-4cb29bf0ad32

أعراض مضللة لسرطان الكبد.. لا تتجاهلها

2016_8_30_15_48_50_901

هل الأيس كريم صحي لكبار السن؟

2023714224014221HT

نتائج مختلطة لفائدة الأتروبين كعلاج لقصر النظر

202371423334203OP

دراسة : تأخر الإنجاب يطيل عُمر الأم

أخبار متعلقة
579877_1688625089

هل يؤثر كوب الشاي على الكوليسترول في الدم؟

7b2a83cd-14c8-41ff-81e8-b26e1b062222

كبار السن أكثر عرضة لسوء التغذية

308_MjAyMy0wNi0xOCAwOTowMzowMg==

خبراء يكشفون عدد أكواب الشاي المطلوب شربها يوميا لحماية الصحة