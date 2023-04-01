دراسة : خطر الملح على الشرايين لا يرتبط بارتفاع الضغط

الوكيل الإخباري- يرتبط تناول الملح المفرط بانسداد شرايين الرقبة والقلب، حتى لو كان ضغط الدم معتدلاً، ويتسبب ذلك في زيادة مخاطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفقاً لدراسة نُشرت حديثاً .



وأجريت الدراسة في جامعة أوبسالا السويدية، ونُشرت في "يوروبيان هارت جورنال"، وحذّرت من تناول كميات كبيرة من الملح لتأثير ذلك على تصلّب الشرايين قبل أن يتطوّر ارتفاع ضغط الدم.

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وبحسب الدكتور جوناس ووبيو المشرف على الدراسة: "تم تطبيق هذه النتائج حتى عند مستويات ضغط الدم الطبيعية، ما يشير إلى أن الملح الزائد قد يون ضاراً، وتبين أن الارتباط خطياً، أي أنه كلما زاد الملح زاد الضرر".



واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 10778 شخصاً أعمارهم بين 50 و64 عاماً من سجلات أكبر دراسة سكانية بالسويد، وتتضمن تقيم تصوير الأوعية التاجية المقطعي المحوسب (CCTA)، وقياس إفراز الصوديوم في البول لتقدير استهلاك الملح، وصور ثلاثية الأبعاد لشرايين القلب.



وتوصي منظمة الصحة العالمية وهيئات طبية عالمية أخرى بألا يتجاوز مدخول الإنسان البالغ من الملح في اليوم ملعقة صغيرة.

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