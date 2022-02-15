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الثلاثاء، 15-02-2022 02:28 م

دراسة.. فوائد البصل لمرضى السكري والكوليسترول

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الوكيل الإخباري - عدد من الأمراض المزمنة تتزايد أعداد الإصابة بها في العالم، ولذلك أسباب عدة أبرزها سوء التغذية الاعتماد على الأطعمة المصنعة والجاهزة وغيرها، وتلك الأمراض أبرزها السكري والكوليسترول.

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ونظراً لخطورة تلك الأمراض وما لها من مضاعفات خطيرة على الصحة ينصح الأطباء والمختصون جوما بضرورة التعايش معها من خلال السيطرة عليها وأحد أهم طرق السيطرة هو الغذاء، وفيما يتعلق بذلك وجدت دراسة أن البصل له تأثير في ذلك، إليكم التفاصيل.

 

جاء في دراسة نُشرت بعنوان "رؤى الصحة البيئية"، أن الباحثون لاحظوا انخفاضاً كبيراً في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول بعد وقت قصير من تناول البصل، وفي مرضى السكري من النوع الثاني، لاحظ الفريق انخفاضاً قدره 40 ملغم / ديسيلتر في مرضى السكري من النوع الثاني، بعد أربع ساعات من تناوله.

وقال رئيس الباحثين أنتوني أوجيه، من جامعة ولاية دلتا في أبراكا: البصل نوع من أنواع الأغذية المتوفرة في كل بيت ورخيصة الثمن، تم استخدامه كمكمل غذائي.

 

ويمكن استخدامه في علاج مرضى السكري من النوع الثاني وأتى بنتائج مهمة
وأضاف: "لقد بحثنا في الآلية التي أدى بها البصل إلى خفض نسبة الجلوكوز في الدم ولكن ليس لدينا تفسير حتى الآن.


مع ذلك أشار كبير الباحثين إلى أن المركبات الموجودة في البصل والمسؤولة عن خفض مستويات السكر في الدم هي مركبات الكيرسيتين والكبريت، والتي تمتلك خصائص مضادة لمرض السكري.


وقد ثبت أن الكيرسيتين، وهو فلافونويد، يتفاعل مع خلايا الأمعاء الدقيقة والبنكرياس والعضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية والكبد للتحكم في تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم بالكامل.

 

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