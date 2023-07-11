الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

سماء الأردن على موعد مع زخات شهب البرشاويات الأكثر لمعاناً

الامن العام يحذر المواطنين اعتباراً من يوم غد الأربعاء

مباحثات رسمية بين الصفدي وآل الشيخ بمقر مجلس الشورى السعودي

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

الحبس لموظفين تلاعبوا في بصمة الدوام بالاردن !

وفاتان بحادثي دهس في عمان

العسعس يطلع على سير العمل في دائرة الجمارك

الكرك: تعليلة ثقافية تراثية بعنوان حكايات شعبية

الحبس 3 سنوات لمالك العمارة المنهارة في اللويبدة

الثلاثاء، 11-07-2023 10:30 ص

دراسة : مستخلص من زهرة الداليا يحسن نسبة السكر بالدم

16890579610


الوكيل الإخباري- توصل باحثون في جامعة أوتاغو في نيوزيلاندا إلى أن مستخلص من بتلات زهرة الداليا يمكنه تثبيت مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.

يصيب السكري حوالي 70% من الأشخاص في مرحلة لاحقة من حياتهم

وأظهرت تجارب سريرية قادها الدكتور ألكسندر توبس أستاذ الغدد الصماء أن جزيئاً نباتياً مضاداً للالتهابات يعمل على تثبيط التهاب الدماغ ويحسن بشكل فعال قدرة الجسم على معالجة السكر في الدم.

ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون، في تجارب قبل السريرية، أن نبات الداليا يحتوي على جزيئين نباتيين إضافيين يعززان تأثير الجزيء الأصلي، وهو ما يمنع التهاب الدماغ على وجه التحديد، ويحسن نسبة السكر في الدم.

وأظهرت الأبحاث التي استمرت 8 سنوات، أن مستخلص زهرة الداليا يحسن وظائف الدماغ ذات الصلة باستفادة الجسم من الأنسولين.

وقال فريق البحث: "إن العثور على 3 مركبات مجتمعة في زهرة الداليا، والتي تحسن تنظيم نسبة السكر في الدم بمثابة حلم يتحقق".

ويصيب السكري من النوع 2 حوالي 70% من الأشخاص في مرحلة لاحقة من حياتهم، وهو مرض يترتب عليه سلسلة من المضاعفات تهدد صحة القلب والعيون والدماغ والجلد.

اضافة اعلان

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
777

سبب خطير لظهور "الذباب" أمام العينين

2022_10_8_0_26_17_117

الكشف عن آلية النوم لتحسين حساسية الأنسولين

ة

رغم فوائده .. الحليب يعرضك لمشكلة محرجة

blob_347891_original

مشروبات منعشة لحماية الجسم من الجفاف في الصيف

tbl_articles_article_19156_8482128b40d-4ed2-4efd-8a7e-5eccf43366c6

تكلسات المشيمة.. مخاطر مدة الحمل الطويلة

1202127133545150994049

تحذير من تناول الأدوية بهذه الطريقة في الصيف

أخبار متعلقة
0be5337c-bb2f-443b-91f6-29e601df7977

عاملان يخفضان الإصابة بالسكري دون اللجوء للأدوية

image

ضرر غير متوقع للافراط في تناول اللحوم الحمراء !

2021_9_27_23_32_32_735

احذرها .. أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل خفي

127-095601-diet-type-2-diabetes-patients-best_700x400

لمرضى السكري.. 5 أطعمة لا تنسى تناولها في الصيف