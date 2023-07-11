دراسة : مستخلص من زهرة الداليا يحسن نسبة السكر بالدم

الوكيل الإخباري- توصل باحثون في جامعة أوتاغو في نيوزيلاندا إلى أن مستخلص من بتلات زهرة الداليا يمكنه تثبيت مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.



يصيب السكري حوالي 70% من الأشخاص في مرحلة لاحقة من حياتهم



وأظهرت تجارب سريرية قادها الدكتور ألكسندر توبس أستاذ الغدد الصماء أن جزيئاً نباتياً مضاداً للالتهابات يعمل على تثبيط التهاب الدماغ ويحسن بشكل فعال قدرة الجسم على معالجة السكر في الدم.



ووفق "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون، في تجارب قبل السريرية، أن نبات الداليا يحتوي على جزيئين نباتيين إضافيين يعززان تأثير الجزيء الأصلي، وهو ما يمنع التهاب الدماغ على وجه التحديد، ويحسن نسبة السكر في الدم.



وأظهرت الأبحاث التي استمرت 8 سنوات، أن مستخلص زهرة الداليا يحسن وظائف الدماغ ذات الصلة باستفادة الجسم من الأنسولين.



وقال فريق البحث: "إن العثور على 3 مركبات مجتمعة في زهرة الداليا، والتي تحسن تنظيم نسبة السكر في الدم بمثابة حلم يتحقق".



ويصيب السكري من النوع 2 حوالي 70% من الأشخاص في مرحلة لاحقة من حياتهم، وهو مرض يترتب عليه سلسلة من المضاعفات تهدد صحة القلب والعيون والدماغ والجلد.

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