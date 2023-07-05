دراسة: مشكلات طفولتك تعجل بشيخوختك

الوكيل الإخباري-

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كشفت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن التعرض لتجارب سيئة في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة بوتيرة أسرع بواقع خمس سنوات مقارنة بمن لم يتعرضوا لنفس النوعية من التجارب.وفحص الفريق البحثي من كلية الطب بجامعة نورث ويسترن في شيكاغو بالولايات المتحدة الصلة بين التجارب السيئة في مرحلة الطفولة وبين التغيرات المقترنة بالشيخوخة خلال المراحل السنية المختلفة. وأخذت الدراسة في اعتبارها عوامل مثل السن والنوع والجنس وكتلة الجسم والتدخين والأنشطة البدنية والتعليم والحالة الاجتماعية ومعدل الدخل وغيرها.وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open، تقل لدى الأشخاص الذين تعرضوا لأربع تجارب سيئة أو أكثر في مرحلة الطفولة، احتمالات الإقدام على الزواج، وتقل معدلات أنشطتهم البدنية وتتراجع معدلات دخلهم، وسيكونون على الأرجح من المدخنين.

عكاظ