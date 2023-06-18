الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تقرر تعديل موعد صلاة عيد الأضحى إلى الساعة السابعة صباحاً

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأحد، 18-06-2023 02:23 م

دراسة : مستخدمو الذكاء الاصطناعي أكثر عرضة للإصابة بالأرق

download


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة علمية أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل أكثر عرضة للإصابة بالشعور بالوحدة واضطرابات النوم، مقارنة بالآخرين الذين لا يستخدمون هذه التكنولوجيا.

شملت الدراسة مئات العمال في إندونيسيا وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة.

وقال بوك مان تانج أستاذ مساعد الإدارة في جامعة جورجيا الأمريكية إن "التقدم السريع في أنظمة الذكاء الاصطناعي يشعل ثورة صناعية جديدة ستعيد تشكيل أماكن العمل، بكثير من الفوائد مع بعض المخاطر غير المعروفة، بما فيها الإضرار بالصحة العقلية والجسدية للعمال".
أجرى تانج وزملاؤه تجربة على 166 مهندساً في شركة للتكنولوجيا الحيوية الطبية في تايوان، حيث تمت مراقبتهم على مدى ثلاثة أسابيع لرصد "مشاعر الوحدة، والتوتر الناجم عن الشعور بالتعلق والشعور بالانتماء".

وكشفت الدراسة أن الموظفين الأكثر استخداماً لأنظمة الذكاء الاصطناعي كانوا أكثر عرضة للشعور بالوحدة والأرق لكنهم أيضاً أظهروا قدراً من السلوك المساعد نحو زملائهم الموظفين.

كما أجريت دراسة على 126 استشارياً عقارياً في شركة إدارة عقارات في إندونيسيا، وتوصلت إلى نفس النتائج، وهي الارتباط بين معدل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعاطي الخمور بعد العمل. وأجريت تجربة عبر الإنترنت على 214 عاملاً بالغاً في الولايات المتحدة وأخرى على 294 عاملاً في شركة تكنولوجيا ماليزية.

اضافة اعلان

وجاءت النتائج مشابهة لنتائج الدراستين اللتين أجريتا في تايوان وإندونيسيا.
والنقطة الإيجابية الوحيدة التي تم رصدها هي أن الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي كثيراً، أظهروا استعداداً أكبر لمساعدة زملائهم، لآن شعورهم بالوحدة يؤدي إلى "زيادة الحاجة للارتباط بالآخرين".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_4_27_13_47_28_148

لمتبعي الحمية الغذائية .. مشروبات شبه خالية من السعرات الحرارية

download

ما الفئة الممنوعة من شرب الشاي الأخضر؟

6059fa7d4c59b761907bed2d

ابتكار ينقذ حياة مرضى السكتة الدماغية

big_8672b2ae6f6e5188a56d57e7ad3dca9498d4d488

منها البطاطا.. 4 أطعمة غنية بالكربوهيدرات

2022_2_20_17_55_59_397

كيف تشير آلام القدم الى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ؟

520234163459110399973

طبيبة جلد تكشف 4 أسباب لظهور حب الشباب

أخبار متعلقة
3-40

دراسة : التعامل مع الذكاء الاصطناعي يفاقم الوحدة والأرق

44

دراسة : هذه الممارسة تقلل من خطر الاصابة بالسكري !

23d208606c

دراسة : عقار ضد السرطان علاج محتمل لتصلب الشرايين

202369234322958FU

مواد كيميائية اصطناعية تتخطى حدود السلامة لدى الأطفال

917

دراسة تحذر : 3 أعراض شائعة قد تسبب السكتة الدماغية المفاجئة !

GettyImages-1013582500_583357_original

الكشف عن سرّ طول العمر والصحة الجيدة في اليابان