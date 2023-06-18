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الأحد، 18-06-2023 08:56 ص

دراسة: "عصير طبيعي" يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية حديثة أن عصير الشمندر يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية، وهي المرض القلبي الحاد المهدد للحياة.

ووجد الباحثون أن شرب 70 مل فقط في اليوم من عصير الشمندر يخفض النوبات القلبية أو غيرها من المضاعفات إلى النصف في المرضى الذين لديهم دعامة "الريسّور"، وهو جهاز على شكل أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم بغرض إبقاء الشرايين مفتوحة في 6 أشهر.

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ويقول الباحثون إن العصير المعروف بفعاليته في خفض ضغط الدم، يحتوي على النترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وقال كريشناراج راثود، من جامعة كوين ماري في لندن: "أحبَّ مرضانا كون علاجهم منتجا طبيعياً تماما وليست له آثار جانبية كبيرة. وسننتقل بهذا إلى المرحلة التالية من التجارب على أمل أن يصف الأطباء قريبا عصير الشمندر لضمان استمرار الدعامات لفترة أطول"، وفقا لصحيفة الصن" البريطانية.

 

سكاي نيوز عربية

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