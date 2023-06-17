دراسة : مكملات الفيتامينات المتعددة تعزز الصحة في الشيخوخة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة استمرت 6 أشهر على رجال كبار السن أصحاء أن مكملات الفيتامينات والمعادن المتعددة اليومية لها تأثير إيجابي على المؤشرات الحيوية للخلايا، وأنها تساعد على البقاء بصحة أفضل مع التقدم في العُمر.



وأجريت الدراسة في جامعة ولاية أوهايو، بمشاركة 35 رجلاً أعمارهم أكثر من 68 عاماً، تلقت مجموعة منهم مكملات وهمية، ولم يعرف جميع المشاركين ما يتلقونه، ولم يسمح لهم خلال فترة الدراسة بتلقي مكملات أخرى.

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وبحسب "نيوز مديكال"، تم قياس وظائف الخلية من خلال استهلاك الأكسجين لخلايا الدم، وأظهرت النتائج أن من تناولوا المكملات المتعددة لديهم مؤشرات أفضل للتغذية الحيوية.



وقالت هيلين بي رومبل الباحثة المشرفة على الدراسة: "لقد اندهشنا عندما وجدنا أن الرجال الذين تناولوا الدواء الوهمي أظهروا انخفاضاً في استهلاك الأكسجين الخلوي".



وأضافت: "تشير النتائج إلى أن الطعام وحده لم يكن كافياً للحفاظ على مستويات الفيتامينات والكاروتينويد مرتفعة". والكاروتينات هي أصباغ صفراء وبرتقالية وحمراء تصنعها النباتات، وتلعب أدواراً متعددة في صحة الإنسان.



وتوصلت النتائج إلى "أن العديد من الرجال الأكبر سناً يمكن أن يستفيدوا من الفيتامينات اليومية، لكن الاستجابة تختلف من فرد لآخر". وأن "معرفة من يستفيد أكثر ولماذا ستكون مفتاحاً لتجارب الفيتامينات التي تقيم مخاطر المرض في المستقبل".

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