السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : زوجة تطعن زوجها في المفرق

انطلاق برنامج حزم اليافعين بمركز شابات الشونة

كم يبلغ سعر الاضاحي البلدية والمستوردة بالأردن ؟

اختيار المصالحة رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة

لقاء حواري في البترا حول البيئة الآمنة للنساء الحرفيات

عمان تحتضن مؤتمر العملات الرقمية الإسبوع الحالي

الامن : القبض على قاتل عشريني بالأغوار الشمالية

وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع 1285 قضية ابتزاز إلكتروني في 2022

الحكومة : البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يسير كما هو مخطط

إجازة عيد الأضحى في مصر تستمر 5 أيام

السبت، 17-06-2023 04:51 م

دراسة : مكملات الفيتامينات المتعددة تعزز الصحة في الشيخوخة

220926Image1


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة استمرت 6 أشهر على رجال كبار السن أصحاء أن مكملات الفيتامينات والمعادن المتعددة اليومية لها تأثير إيجابي على المؤشرات الحيوية للخلايا، وأنها تساعد على البقاء بصحة أفضل مع التقدم في العُمر.

وأجريت الدراسة في جامعة ولاية أوهايو، بمشاركة 35 رجلاً أعمارهم أكثر من 68 عاماً، تلقت مجموعة منهم مكملات وهمية، ولم يعرف جميع المشاركين ما يتلقونه، ولم يسمح لهم خلال فترة الدراسة بتلقي مكملات أخرى.

اضافة اعلان


وبحسب "نيوز مديكال"، تم قياس وظائف الخلية من خلال استهلاك الأكسجين لخلايا الدم، وأظهرت النتائج أن من تناولوا المكملات المتعددة لديهم مؤشرات أفضل للتغذية الحيوية.


وقالت هيلين بي رومبل الباحثة المشرفة على الدراسة: "لقد اندهشنا عندما وجدنا أن الرجال الذين تناولوا الدواء الوهمي أظهروا انخفاضاً في استهلاك الأكسجين الخلوي".


وأضافت: "تشير النتائج إلى أن الطعام وحده لم يكن كافياً للحفاظ على مستويات الفيتامينات والكاروتينويد مرتفعة". والكاروتينات هي أصباغ صفراء وبرتقالية وحمراء تصنعها النباتات، وتلعب أدواراً متعددة في صحة الإنسان.


وتوصلت النتائج إلى "أن العديد من الرجال الأكبر سناً يمكن أن يستفيدوا من الفيتامينات اليومية، لكن الاستجابة تختلف من فرد لآخر". وأن "معرفة من يستفيد أكثر ولماذا ستكون مفتاحاً لتجارب الفيتامينات التي تقيم مخاطر المرض في المستقبل".

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023617163212237W5

لهذا السبب ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم

374287_24_1686902887

بشرى في زراعة القلب.. فئة جديدة للمتبرعين!

441

هل تشعر بالحر أكثر من غيرك؟.. 5 أسباب شائعة

2023-6-16-7-40-16693

للحفاظ على "شباب دماغك"... إليك 3 نصائح أهمها بهاتفك المحمول!

c25df6d24a837e62cd0d4e510a3cbe0c

دراسة : تضاعف كسور الورك عالمياً بحلول 2050

129-012154-11-reasons-to-prefer-apple-watch-vitebt-versa-3

دراسة : أجهزة تتبع الأنشطة تسرّع التعافي في المستشفى

أخبار متعلقة
1468328737336203300

دراسة : أدمغة السمناء أقل معرفة بوجود طعام في المعدة

137053

دراسة تكشف أثر الفواكة والخضروات الملونة على الصحة

44

دراسة : هذه الممارسة تقلل من خطر الاصابة بالسكري !

23d208606c

دراسة : عقار ضد السرطان علاج محتمل لتصلب الشرايين

202369234322958FU

مواد كيميائية اصطناعية تتخطى حدود السلامة لدى الأطفال

GettyImages-1013582500_583357_original

الكشف عن سرّ طول العمر والصحة الجيدة في اليابان