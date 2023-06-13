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الثلاثاء، 13-06-2023 12:59 م

دراسة تكشف أثر الفواكة والخضروات الملونة على الصحة

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الوكيل الإخباري- أشارت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الملونة يُحسن وظيفة العين، حيث تعمل الصبغات النباتية على تعزيز وظيفة الرؤية.

وناقش هذه النتائج الباحث جاك هارت، في جامعة جورجيا الأمريكية، ووجدت أبحاثه التي تم تطبيقها على الرياضيين أن بالإمكان الحد من صعوبة رؤية الأشياء وتقليل الضبابية، عن طريق تناول المزيد من اللوتين والزياكسانثين، وهي مركبات نباتية توجد في الأصباغ الملونة للفواكه والخضروات، وفقًا لموقع "Medical Express".

وجد البحث ارتباطاً بين كثافة الصبغة الصفراء المتكونة في شبكية العين، وعدد من قياسات صحة العين واختبارات الرؤية الوظيفية.

وقالت نتائج البحث: "في سلسلة طويلة من الدراسات، تبين أن زيادة كميات اللوتين والزياكسانثين في شبكية العين والدماغ تقلل من إعاقة الوهج، وعدم الراحة، وتحسن التباين اللوني، ووقت رد الفعل البصري الحركي".

وأشار البحث إلى أن هذه الفوائد لا تقتصر على فئة معينة، وإنما للصحة العامة، وأن هذه النتائج تنطبق أكثر على البيئات الخارجية، حيث يعمل الضباب مثلاً كمرشح يمنع دخول الضوء إلى العين.

وقالت النتائج: "الطريقة التي تمتص بها أجسامنا وتستخدم اللوتين والزياكسانثين تختلف، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تلاحظ أي تحسينات. لكن لا يزال الدليل على الفوائد الصحية العامة لاستهلاك المزيد من أطعمة اللوتين والزياكسانثين سبباً كافياً لإضافة المزيد من الألوان إلى نظامك الغذائي".

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