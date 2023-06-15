دراسة : أدمغة السمناء أقل معرفة بوجود طعام في المعدة

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة حديثة أن أدمغة الأشخاص المصابين بالسمنة أقل قدرة على تسجيل وجود الطعام في المعدة، وأن هذا التأثير يستمر حتى بعد اتباع نظام غذائي.

اضافة اعلان

وتقدم الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ييل البريطانية، نظرة ثاقبة حول سبب كون الحفاظ على فقدان الوزن أمراً صعباً بالنسبة لبعض الأشخاص، وتؤكد على الدور المهم للدماغ البشري في السمنة. وبعد أن يأكل الشخص، ترسل القناة الهضمية سلسلة من الإشارات إلى الدماغ تبلغه بوجود العناصر الغذائية، وهي ظاهرة يعتقد العلماء أنها قد تساعد في تنظيم سلوك الأكل.



مع ذلك، وجد الباحثون أنه في حين أن اكتشاف العناصر الغذائية في المعدة يؤدي إلى حدوث تغييرات في نشاط الدماغ لدى الأشخاص النحيفين، فإن استجابات الدماغ هذه تتضاءل إلى حد كبير لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.



عكاظ

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة