السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تُنهي حوسبة جميع برمجيات تقديم الطلبات وأنظمة القبول الموحد- رابط

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا

أصيل حمدان العبادي.. مبارك الخطوبة

ولي العهد يوجه رسالة للملك والملكة بمناسبة زواجهما

تركيا تجلي دفعة جديدة من الأشخاص من السودان

كنعان: ذكرى الثورة العربية الكبرى تستنهض هممنا لنصرة فلسطين والقدس

قطر: تجار ماشية يستعدون لاستيراد خراف الأضاحي من الأردن

قبيل أسبوع من عيد الاضحى .. بدء فصل الصيف بالأردن

الاقتصادي العالمي: نصف من دون الـ 40 عاما يأملون في التقاعد قبل بلوغهم سن الـ 60

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد عبيدات

السبت، 10-06-2023 11:07 ص

مواد كيميائية اصطناعية تتخطى حدود السلامة لدى الأطفال

202369234322958FU


الوكيل الإخباري-حذّرت دراسة نروجية جديدة من ارتفاع مستوى المواد الكيميائية الاصطناعية الموجودة في المنتجات الاستهلاكية اليومية لدى الأطفال، بعدما تبين أن طفلاً من بين كل 5 لديه مستوى أعلى من حدود السلامة التي حددتها هيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.

واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة بيرغن على دراسة سكانية موسعة عن النمو في النروج وتم تحليل عينات دم من أطفال بين عمر 6 و16 سنة، وتبين أن 4 من كل 5 أطفال توجد في دمهم مواد  بولي فلورو ألكيل PFAS.

اضافة اعلان


ونشر النتائج "ساينس دايركت"، ونبّهت الدراسة إلى وجود هذه المواد في منتجات استهلاكية يومية عديدة، منها الملابس، ومستحضرات التجميل، والطلاء، وأواني الطهي المقاومة للالتصاق.


وترتبط هذه المواد بآثار صحية عديدة، منها انخفاض استجابة الأطفال للقاح، وانخفاض الوزن عند الولادة، وأنواع معينة من الأورام السرطانية.


وكان انخفاض استجابة اللقاح لدى الأطفال هو الأساس لحد الأمان الذي حددته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عام 2020.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
493515

اكتشاف سبب وعلاج ارتفاع ضغط الدم الشائع

2020_10_22_11_28_56_348

علامات تكشف اصابتك بهشاشة العظام !

2019_6_27_14_49_36_628

ارتفاع حرارة الطقس .. هكذا يمكن الوقاية من الإجهاد الحراري !

917

دراسة تحذر : 3 أعراض شائعة قد تسبب السكتة الدماغية المفاجئة !

لا

مرض "نادر وقاتل" قد يسبب أعراضا تشبه علامات الحساسية

77

الكشف عن سبب غير متوقع للإصابة بالصداع النصفي

أخبار متعلقة
2118870 (1)

قريباً.. علاج وراثي لأحد أمراض الكلى

image (1)

نوع من التوابل يساعد في مكافحة مرض السكري

202353018567125W

النظام الغذائي منخفض الفلافانول يضعف الذاكرة

FweYTfxWYAI2SXd

دراسة : الرياضة تقلل خطر إصابة النساء بمرض باركنسون

3-exercises-that-prevent-osteoporosis-600

تمرين يساعد كبار السن على الحفاظ على صحتهم

انتفاخ-البطن-780x470

دراسة تكشف عن تأثير السكر على القولون والأمعاء