الكشف عن سرّ طول العمر والصحة الجيدة في اليابان

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة حديثة بعد أبحاث عدة إلى وجود بعض أنواع من البكتيريا والفيروسات الحميدة لدى الأشخاص المعمّرين، والتي يمكنها أن تطيل أعمارهم، كما هو الحال في اليابان.



وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تفاصيل الدراسات التي تم تطبيقها على بعض المعمّرين في اليابان وفي جزيرة سردينيا، ممن تجاوزت أعمارهم المئة عام، وأكد الباحثون أن المسألة لا تتعلق بنوعية الطعام فحسب إنما بوجود هذه البكتيريات الجيدة في أجسامهم.

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ونشر خبير التغذية الدكتور مايكل موسلي تقريراً حول الدراسة التي أُجريت على معمّرين من اليابان وسردينيا ممن تجاوزوا الـ100 عام أو أكثر، وبعد افتراض أن طول عمر كلا الشعبين يتعلق بالطعام الصحي والخالي من الدهون، إلا أنة تم الكشف عن مفاجأة مثيرة للدهشة تؤكد أن سرّ التمتع بالصحة حتى ذلك العمر هو وجود فيروسات جيدة في الأمعاء.



وأضاف في التقرير أنه "تم الربط بين ميكروبيومات أمعاء المشاركين وطول أعمارهم، وذلك بعد فحص بعض عيّنات البراز التي تم جمعها من حوالى 200 من المعمّرين من هاتين المنطقتين".





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