الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الضمان: صرفنا 1.6 مليار دينار كحمايات اجتماعية 90% منها رواتب تقاعدية

أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

الثلاثاء، 06-06-2023 04:48 م

الكشف عن سرّ طول العمر والصحة الجيدة في اليابان

GettyImages-1013582500_583357_original


الوكيل الإخباري- توصلت دراسة حديثة بعد أبحاث عدة إلى وجود بعض أنواع من البكتيريا والفيروسات الحميدة لدى الأشخاص المعمّرين، والتي يمكنها أن تطيل أعمارهم، كما هو الحال في اليابان.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تفاصيل الدراسات التي تم تطبيقها على بعض المعمّرين في اليابان وفي جزيرة سردينيا، ممن تجاوزت أعمارهم المئة عام، وأكد الباحثون أن المسألة لا تتعلق بنوعية الطعام فحسب إنما بوجود هذه البكتيريات الجيدة في أجسامهم.

اضافة اعلان


ونشر خبير التغذية الدكتور مايكل موسلي تقريراً حول الدراسة التي أُجريت على معمّرين من اليابان وسردينيا ممن تجاوزوا الـ100 عام أو أكثر، وبعد افتراض أن طول عمر كلا الشعبين يتعلق بالطعام الصحي والخالي من الدهون، إلا أنة تم الكشف عن مفاجأة مثيرة للدهشة تؤكد أن سرّ التمتع بالصحة حتى ذلك العمر هو وجود فيروسات جيدة في الأمعاء.


وأضاف في التقرير أنه "تم الربط بين ميكروبيومات أمعاء المشاركين وطول أعمارهم، وذلك بعد فحص بعض عيّنات البراز التي تم جمعها من حوالى 200 من المعمّرين من هاتين المنطقتين".

 

لها

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_9_28_12_10_27_210

أسباب عدم النوم رغم الشعور بالإجهاد والتعب

تقوية-الذاكرة

تحفيز الدماغ أثناء النوم يقوّي الذاكرة

_101903791_gettyimages-691423752

دراسة : هذه الممارسة تؤخر قصر النظر لدى الطفل

OOTlm

كيف تتحكم في عدم انتظام ضربات القلب؟

2023_6_5_21_23_42_894

طبيب يحذر هؤلاء من تناول المكملات الغذائية !

20236519119110Q8

نموذج رياضي يكشف اختلال توازن الجلوكوز مبكراً

أخبار متعلقة
34811df4258be92d0fe8aaf7569aacea

القهوة تعالج حصوات المرارة .. حقيقة أم خرافة؟

3-109

خطأ شائع قبل النوم بساعة يسبب الأرق

202352421274333XU

مكملات الفيتامينات قد تحسن الذاكرة بعد الـ 60

151932

ترتدي نفس ملابس النوم يوميًا؟.. احذر هذه المخاطر

2022_4_28_12_52_3_332

ماذا تخبرك رائحة جسمك عن صحتك؟

tbl_articles_article_24912_2981e459e87-d583-4b69-a4b1-39bdac573c59

طريقة بسيطة تحميك من لدغات البعوض .. السر بالغذاء !