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الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الثلاثاء، 31-10-2023 03:50 م

رائحة الغازات الكريهة- 4 أطعمة تخلصك منها

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الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من رائحة الغازات الكريهة، والتي تسبب الشعور بالإحراج الشديد، خاصة عند التواجد مع الآخرين، كما أنها تسبب الشعور بالقلق تخوفًا من أن تكون ناتجة عن سبب مرضي.

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أطعمة يجب تناولها لتقليل رائحة الغازات الكريهة


1- الزنجبيل
أشارت مراجعة نشرت عام 2018 في مجلة Food Science & Nutrition إلى أن الزنجبيل، قد يساعد في زيادة الحركة في الجهاز الهضمي، وهو أمر قد يساعد في تخفيف الإمساك أو منعه.
وأشارت نفس المراجعة أيضًا إلى أن الزنجبيل يحتوي على إنزيمات قد تساعد في تكسير الغازات داخل الجهاز الهضمي.

2- بذور الشمر
تستخدم بعض الثقافات بذور الشمر الغنية بالألياف طبيًا، والأكثر شيوعًا للمساعدة في الهضم وتنشيط التنفس، و قد تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ والإمساك بفعل خصائصها المضادة للبكتيريا.


3- نخالة القمح
نخالة القمح، وهي الطبقة الخارجية من نواة القمح تتميز بتركيزها العالي من الألياف غير القابلة للذوبان، ومن ثم تعزز حركة الطعام على طول الجهاز الهضمي.


4- الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك
وجدت مراجعة نشرت عام 2020 في مجلة Nutrients، أن الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك قد تساعد في تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل أعراض عدم تحمل اللاكتوز.
وترتبط هذه البكتيريا المفيدة أيضًا بتخفيف أعراض الانتفاخ والغازات المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي (IBS) وتعزيز صحة الأمعاء والجهاز المناعي.

 

الكونسلتو 

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