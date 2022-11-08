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الثلاثاء، 08-11-2022 02:53 م

رسمياً.. روسيا تسجل أول دواء مضاد لمرض الجدري

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الوكيل الإخباري-سجلت وزارة الصحة الروسية رسمياً أول دواء مضاد لمرض الجدري، وهو من إنتاج مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية (فيكتور) للبحوث البيولوجية. وبحسب مكتب الدولة الرسمي لتسجيل الأدوية، فإن الاسم التجاري لهذا الدواء هو NIOKh-14.

ويمكن استخدام دواء NIOKh-14 ضد فيروس الجدري وفيروس جدري القردة وفيروس جدري الأبقار، وهو مخصص للأشخاص الذين أعمارهم 18 عاما وأكثر. وفقاً لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

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وموانع استخدام هذا الدواء، هي فرط الحساسية لمكوناته، وعدم تحمل اللاكتوز، وكذلك فترة الحمل والرضاعة.


وتجدر الإشارة، إلى أن جدري القردة هو مرض معد يصيب الإنسان والحيوان ويتميز بالحمى والتسمم العام وظهور طفح جلدي. والفيروس المسبب للمرض قريب وراثيا من فيروس الجدري البشري.

 

البيان

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