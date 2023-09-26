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الثلاثاء، 26-09-2023 04:40 م

رغم فوائدها.. 4 أمراض قد تمنعك من تناول الجوافة

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الوكيل الإخباري - تعتبر الجوافة من الفواكة المفيدة لصحة الإنسان، ومع ذلك، هناك أمراض قد تمنع المصابين بها من تناولها، لأنها تؤثر سلبًا على صحتهم.

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أمراض تزداد حدة عند تناول الجوافة :


1- انتفاخ البطن
من الأفضل لمرضى انتفاخ البطن التوقف عن تناول الجوافة، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من سكر الفركتوز، الذي يصعب على 40% من الأشخاص امتصاصه.
وقلما يعرف البعض أن فيتامين سي التي تتميز به الجوافة قد يتسبب في زيادة انتفاخ البطن، إذا ارتفعت مستوياته بالجسم.


2- متلازمة القولون العصبي
يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي من سوء امتصاص الفركتوز، لذلك يجب عليهم الابتعاد عن الجوافة أو تناول ثمرة واحدة فقط منها، لأنها قد تعرضهم للإمساك وتقلصات المعدة والغازات.


3- داء السكري
ينبغي على مرضى السكري تناول الجوافة بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيها قد يتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم، رغم مؤشرها الجلايسيمي المنخفض.

 

4- الإكزيما
تحتوي الجوافة وأوراقها على مواد كيميائية، قد تؤدي إلى تهيج البشرة عند الأشخاص المصابين ببعض الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما.

 

الكونسلتو 

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