ما هي فوائد الولادة الطبيعية للجنين

الوكيل الإخباري - فوائد الولادة الطبيعية، مهما زاد اقبال النساء على الولادة القيصرية، تظل الولادة الطبيعية هي الأفضل لكل من الأم والطفل، لأن فوائدها عديدة ولا يمكن الحصول عليها عند الخضوع للولادة القيصرية، فما هي فوائد الولادة الطبيعية لكل من الأم والطفل؟

ِ

بحسب كاظم تتعدد فوائد الولادة الطبيعية للطفل كما يلي:



1 - تساعد الولادة الطبيعية على تكوين رأس الجنين.

2 - تقلل من إحتمالات تعرض الطفل لأي عدوى أثناء الولادة.

3 - تقلل من إحتمالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

4 - تعزيز الجهاز المناعي للطفل .

5 - تزيد من الإرتباط بين الأم والطفل وتوطد من علاقة الطفل بأمه.

6 - ومن فوائد الولادة الطبيعية أيضاً تسهيل الرضاعة الطبيعية على الأم، وحصول الجنين على "لبن السرسوب المفيد جداً للطفل ومناعته.

اضافة اعلان

المصدر - هي