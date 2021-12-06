نصائح للتعامل مع مشكلة نحافة طفلك

الوكيل الإخباري - قد تشعر الأم بأن طفلها نحيفاً، وتبدأ بالبحث عن طرق لزيادة وزنه، ولكن يجب أولاً أن تتأكد الأم من أن الطفل يعاني بالفعل من النحافة، فالطفل الذي يمكن اعتباره نحيفاً، يجب أن يكون أقل بنحو 5% من الوزن الصحي، وفي جميع الأحوال يجب استشارة الطبيب من أجل التشخيص الصحيح لحالة الطفل، وعلاجه أيضاً بطريقة صحيحة إذا ثبت أنه يعاني من النحافة.

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إذا تأكدتِ أن طفلك يعاني من النحافة، فالنصائح الثلاث القادمة مهمة من أجل التعامل بطريقة صحيحة مع مشكلة طفلك.





1- استشيري طبيب تغذية

طبيب التغذية هو من يمكنه تشخيص حالة طفلك عبر الفحوصات الطبية، وهو الوحيد الذي يمكنه وضع خطة العلاج بعد معرفة أسباب إصابة طفلك بالنحافة.



2- قدمي لطفلك النظام الغذائي المناسب لحالته

سوف يصف لكِ الطبيب أيضاً العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج إليها جسم طفلك، وعليكِ دمج الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية والفيتامينات إلى النظام الغذائي لطفلك.



3- شجعي طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة سوف تسهم في تحسين صحة طفلك عموماً، كما أنها تساعد على فتح شهيته، لذا اختاري مع طفلك رياضة مناسبة، وشجعيه على الانتظام في ممارستها.

المصدر - نواعم

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