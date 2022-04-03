شروط صيام الحامل في شهر رمضان

الوكيل الإخباري - حالات تمنع الحامل من صيام شهر رمضان، يجب معرفتها والتركيز عليها حفاظاً على سلامة الحامل من التعرض لأي مخاطر هي وجنينها.





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وحالات تمنع الحامل من صيام شهر رمضان هي حالات طبية تشير إلى وجود ما يمنع صيام الحامل، لذا عليها الإلتزام بتوصيات الطبيب.





حالات تمنع الحامل، قالت العسلي أن صيام الحامل في شهر رمضان مشروط بالعديد من الأمور مثل:



1- زيارة الطبيب أولاً لاستشارته بشأن الصيام والتأكد من حالتها الصحية.

2- يجب أن تبدأ الحامل وجبة إفطارها بشكل تدريجي ويفضل أن تأكل بعض التمر وتشرب الماء ثم ترتاح قليلا"وتؤدي صلاة المغرب ثم تبدأ بتناول وجبة الإفطار.

3- يجب أن تحتوي وجبة إفطار الحامل على البروتينات والنشويات والألياف، وكافة العناصر الغذائية الضرورية للحمل، والفيتامينات والمعادن الضرورية لها.

4- يجب أن تكون وجبة إفطار الحامل بعيدة عن الوجبات السريعة لأنها غير صحية.

5 - ممارسة بعض الأنشطة والتمارين الرياضية الخفيفة.

6 - الإكثار من السوائل والماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور بمعدل من ٢ل ٣ليتر بصورة متكررة ومعتدلة.

7 - الإهتمام بوجبة السحور لأنها تمد الحامل بالقوة والنشاط أثناء فترة الصيام.

8 - الإمتناع عن تناول الأطعمة المالحة كالمكسرات والمخللات والمشروبات التي تحتوي على كافيين في السحور.

9- تجنب أي مجهود خلال نهار رمضان يحتاج إلى طاقة.

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