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الأحد، 27-02-2022 04:53 م

شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إنه يجب الالتزام بشروط قبل التبرع بالدم، أبرزها أن يكون عمر المتبرع بين 18 و60 عاماً وأن يقل وزن الجسم عن 50 كلغ.

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وأضاف المركز الألماني أن على المتبرع التمتع بصحة جيدة وألا يكون مصاباً بمرض مثل نقص الحديد أو داء السكري، وأن تكون درجة حرارة جسمه مضبوطة.

ولا يجوز التبرع قبل أربعة أشهر بعد الوشم، وأربعة أسابيع بعد التطعيم بلقاحات حية، وبعد أسبوع من الإصابة بعدوى بسيطة مثل نزلة البرد، كما لا يجوز التبرع بالدم بعد الإصابة بفيروس كورونا قبل مضي  4 أسابيع.

ولا يجوز التبرع بالدم على معدة فارغة، ويجب تناول الطعام والشراب على نحو كاف قبل وبعد التبرع، لتجنب الإصابة بمشاكل الدورة الدموية. كما لا يجوز ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في يوم التبرع.


وفي حالة التطعيم ضد كورونا باللقاحات المتوفرة يمكن التبرع في اليوم الموالي، إذا لم تكن هناك مضاعفات بسبب التطعيم مثل الحمى، أو التورم الموضعي.

 

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