الأحد 2025-06-08 02:27 م
 

"الأونروا": جياع بغزة أُجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف

غزة
غزة
 
الأحد، 08-06-2025 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، شهادة ناجي من مجازر المجوّعين في غزة تحدث فيها عن إجبارهم على الزحف للنجاة وسط إطلاق نار كثيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بالعودة إلى إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريقها.اضافة اعلان


وقالت "الأونروا" عبر حسابها بمنصة "إكس"، "أُجبر أناس جياع على الزحف على الأرض، وسط إطلاق نار كثيف، في محاولة يائسة لتأمين طعام لعائلاتهم، فقط ليجدوا أنفسهم يغامرون بحياتهم ويغادرون دون أن يحصلوا على شيء".

وأضافت: "يجب أن نعود إلى إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع إلى جميع سكان غزة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".

وأرفقت الوكالة منشورها بشهادة من أحد الناجين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات برفح جنوبي قطاع غزة، حيث قال: "توجهنا إلى المركز فجرا وانتظرنا الإشارة من قبل الجيش الإسرائيلي للتحرك وكان إطلاق النار لا يتوقف".

وأضاف: "زحفنا على الأرض لأكثر من ساعة، وحين توقف إطلاق النار قفز الناس وشرعوا بالركض لكن عاد إطلاق النار وأصيب الكثيرون أثناء الركض .. لم أشهد شيئًا كهذا من قبل".
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيد باستهداف الاحتلال خيام النازحين بالمواصي

فلسطين شهيد باستهداف الاحتلال خيام النازحين بالمواصي

أحد أفراد الدفاع المدني في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بـ "الإرهاب"

أرشيفية

أخبار محلية إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا

ارشيفية

أخبار محلية الأمن العام يشدد على إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث خلال الأيام المقبلة

ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

عربي ودولي ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار

أخبار محلية 22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار



 
 





الأكثر مشاهدة