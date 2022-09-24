السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية لفصل الخريف هذا العام

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 86 قتيلا

افتتاح مستشفى الطَفيلة الحكومي بسعة 150 سريرا

%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

طفلان يعانيان ضعف في السمع .. مناشدة عاجلة لتوفير غرفة مصادر التعلم

ارتفاع فوائد القروض بالأردن لـ 29.4 مليون دينار حتى نهاية آب الماضي

ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة .. ماذا قال؟

السبت، 24-09-2022 11:05 ص

شعور غامض في اليد ينذر بنقص فيتامين هام في الجسم

23-09-22-375431091


الوكيل الإخباري - إذا كنت تعتقد أن المستويات المنخفضة من فيتامين B12 لا يمكن أن تكون ضارة، فإنه وفقا للخبراء الصحيين يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى ضرر "لا رجعة فيه.

اضافة اعلان


ومن المعروف أن B12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويوجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، بما في ذلك منتجات الألبان.

 

ويعتني هذا الفيتامين بالعديد من المهام في الجسم، من المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي. ولحسن الحظ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتعويض المستويات المنخفضة من B12 بمجرد تحديد النقص.


وتوضح كلية الطب بجامعة هارفارد أن نقص فيتامين B12 يمكن أن يكون بطيئا في التطور.


وقد يتسبب هذا في ظهور الأعراض تدريجيا وزيادة شدتها بمرور الوقت. ومع ذلك، يمكن أن تكون البداية سريعة نسبيا لدى البعض.


ووفقا لخبراء الصحة، فإن إحدى العلامات الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها هي إحساس "غريب" بين يديك يتمثل في شعور بالخدر أو الوخز في هذه المنطقة، ما يدق أجراس الإنذار.

 

وتشمل مناطق الجسم الأخرى التي يمكن أن تتأثر أيضا بهذا الإحساس "الغريب" الساقين والقدمين.


وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هذا العارض يحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن الأعصاب. ويحدث هذا عادة عندما تجلس أو تنام على جزء من جسمك. ويمكن تخفيفه عن طريق تخفيف الوزن عن الجزء المصاب من الجسم.


وفي حين أن الوخز أو التنميل يمكن أن يشير إلى نقص فيتامين B12، فإن هذا ليس هو العارض الوحيد الذي يشير إلى الحالة.


وتوضح كلية الطب بجامعة هارفارد أن تنوع العلامات قد يكون محيرا. ومع ذلك، معرفة ما الذي تبحث عنه يمكن أن يساعد.

 

وتشمل القائمة الكاملة للأعراض ما يلي:
- التعب الشديد
- نقص الطاقة
- وخز أو تنميل
- التهاب اللسان واحمراره
- قرحة الفم
ضعف العضلات
- رؤية مشوشة
- مشاكل نفسية (اكتئاب وارتباك)
- مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_7_10_14_33_21_947

تحدث في الليل.. دراسة تكشف علامة إنذار مبكر للخرف

20220715182045070

دراسة جديدة .. الفواكة مضادة للاكتئاب

2020_4_26_18_16_46_504

تمرين تنفس بسيط قد يساهم في خفض ضغط الدم

127-122836-swimming-overweight-fats-calories_700x400

دراسة تجد أن السباحة في الماء البارد قد تساعدك على إنقاص الوزن

32761-47158761

خطر يحيط بأطفالكم في سنواتهم الأولى

666

عادة خطيرة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإصابة بالسرطان