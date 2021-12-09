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الخميس، 09-12-2021 03:30 م

ضربات القلب تكشف مخاطر الإصابة بالخرف

ارتفاع ضربات القلب لدى كبار السن ينذر بالخرف


الوكيل الإخباري - تتأثر ضربات القلب بعدد من الأمراض الصحية، وفي كثير من الحالات يكون زيادة عدد ضربات القلب دلالة على حدوث خلل ما في الجسم، وفي دراسة جديدة وجد أن ضربات القلب يمكن أن تدل على الإصابة بمرض الخرف، فكيف ذلك؟

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ضربات القلب والإصابة بالخرف:
ووفقًا لدراسة أجريت في معهد كارولنسكا، جامعة طبية في السويد، ونُشرت نتائجها في دورية Alzheimer’s & Dementia، يمكن أن يكون ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة في سن الشيخوخة عامل خطر مستقل للإصابة بالخرف.


وبحسب ما نشره موقع Neuroscience News، نظرًا لسهولة قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة ويمكن خفضه من خلال التمرين أو العلاج الطبي، يرجح الباحثون إمكانية استخدام ضربات القلب في تحديد الأشخاص الذين يعانون من مخاطر أعلى للإصابة بالخرف بهدف التدخل المبكر.

 

العلاقة بين الخرف والقلب:
في الدراسة السويدية، فحص الباحثون ما إذا كان معدل ضربات القلب أثناء الراحة لدى أكثر من ألفي فرد يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر ويعيشون في ستوكهولم يمكن أن يكون مرتبطًا بالخرف والتدهور المعرفي بغض النظر عن عوامل الخطر المعروفة الأخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.


وأظهرت الدراسة، التي تابعت المشاركين لمدة تصل إلى 12عامًا، أن الأفراد الذين لديهم معدل ضربات قلب أثناء الراحة يبلغ 80 نبضة في الدقيقة أو أعلى في المتوسط لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 55% أكثر من أولئك، الذين لديهم معدل ضربات قلب يتراوح بين 60 و69 نبضة في الدقيقة.


وحصل فريق الباحثين على البيانات التي تم تحليلها من الدراسة الوطنية السويدية حول الشيخوخة والرعاية في كونغسهولمن، فيما تم التمويل بواسطة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية ومجلس البحوث السويدي ومجلس البحوث السويدي للصحة وحياة العمل والرفاهية والمؤسسة السويدية للتعاون الدولي في البحث والتعليم العالي ومعهد كارولينسكا والاتحاد الأوروبي.

 

المصدر - هي

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