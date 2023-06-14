طبيب يحذر: التعرض للشمس خطر على هؤلاء !

الوكيل الإخباري- في الثالث عشر من شهر يونيو كل عام، تحتفي المنظمات الصحية حول العالم باليوم العالمي للمهق، للتوعية بأسبابه وأعراضه ومضاعفاته وكيفية التعايش معه.



ويجب على الأشخاص المصابين بالمهق الابتعاد عن أشعة الشمس، لأن التعرض لها بشكل مباشر يهددهم بعدد من الأضرار، حسبما ذكر الدكتور عاطف يواقيم، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر في مصر .

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وأوضح عاطف أن مرضى المهق أكثر حساسية للشمس، ويرجع السبب إلى افتقار بشرتهم للميلانين، وهي الصبغة التي تعطي الجلد لونه الطبيعي، بالإضافة إلى قدرتها على حمايته من آثار الأشعة فوق البنفسجية.



وأضاف اسنشاري الأمراض الجلدية: "إذا تعرض مريض المهق للأشعة فوق البنفسجية بدون حماية، ستظهر على بشرته بعض التغيرات، مثل النمش والشامات، وقد يتعرض للإصابة بحروق الشمس وسرطان الجلد".



لذلك، ينبغي على الأشخاص المصابين بالمهق عدم الخروج من المنزل صباحًا إلا بعد دهن بشرتهم بكريم واقي للشمس، يبلغ عامل الحماية له 30 درجة أو أكثر، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS".



وشددت الهيئة البريطانية أيضًا على ضرورة ارتداء مريض المهق النظارة الشمسية قبل الخروج المنزل صباحًا، للتغلب على حساسية الضوء.



الكونسلتو الطبي

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