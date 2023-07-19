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الأربعاء، 19-07-2023 07:00 ص

طبيب يحذر من نقص هذا المعدن في الجسم

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الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من نقص عنصر غذائي هام في الجسم، لأن انخفاضه عن المعدل الطبيعي يسبب مجموعة مزعجة من الأعراض.اضافة اعلان


وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العنصر الغذائي الذي يقصده هو "معدن الصوديوم"، موضحًا أن الشعور بالإعياء من العلامات التحذيرية التي تدل على نقصه في الجسم.


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن نقص الصوديوم في الدم كثيرًا ما يشخّص به الأشخاص المصابين بقصور نشاط الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلى.

وأوضح أن الغدة الكظرية مسئولة عن إنتاج هرمون الكورتيزون، الذي يساهم بدوره في الحفاظ على توازن مستويات معدن الصوديوم في الجسم.

والإعياء ليس المؤشر الوحيد على نقص الصوديوم في الدم، بل هناك أعراض أخرى تكشف عن انخفاضه، حددها موقع "Organic facts" في العلامات التالية:
- الإسهال.
- الغثيان.
- الصداع.
- الدوخة.
- انخفاض ضغط الدم.
- فقدان الوزن.
الكونسلتو

 




 

 


 

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