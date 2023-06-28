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الأربعاء، 28-06-2023 10:02 ص

انتبه .. 4 علامات تدل على الإفراط في اللحم خلال العيد

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الوكيل الاخباري - رغم القيمة الغذائية العالية للحوم الحمراء، يجب تناولها بكمية معتدلة في عيد الأضحى المبارك، لأن الإفراط فيها يسبب بعض الأضرار للجسم.اضافة اعلان



وهناك علامات تظهر على الجسم عند الإكثار من اللحوم الحمراء، يستعرضها في السطور التالية، وفقًا لموقع "Eatthis".


علامات الإفراط في اللحوم الحمراء
1- زيادة الوزن
تساعد اللحوم الحمراء على التخسيس، لأن البروتين المتوفر بها يساهم في إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة، ولكن عند الإفراط فيها، يستهلك الجسم المزيد من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.


2- الرائحة الكريهة
تعتبر اللحوم الحمراء من الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة للجسم، لاسيما الفم، عند الإفراط فيها، ويرجع السبب إلى مادة الأمونيا التي ينتجها الجسم عند هضمها.


3- ارتفاع الكوليسترول
تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذلك تؤدي عند الإسراف فيها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم.


4- الإمساك
عند تناول اللحوم الحمراء بكمية كبيرة بدون الحصول على ما يكفي من الألياف الغذائية، يتعرض الجهاز الهضمي، لا سيما المعدة والأمعاء، لضغطٍ كبير، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن.

الكونسلتو


 




 

 


 

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