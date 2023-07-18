طبيب يحذر هؤلاء من تناول البصل والثوم !

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك مشكلة تستدعي من المصابين بها التوقف نهائيًا عن تناول البصل والثوم، رغم قيمتهما الغذائية العالية.



وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إن المشكلة التي يقصدها هي انتفاخ القولون، مؤكدًا أن الثوم والبصل من الأطعمة الممنوع تناولها عند الإصابة به



ويسبب البصل انتفاخ البطن، نتيجة لاحتوائه على سكر الفركتوز، الذي يتحلل بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء أثناء الهضم، مما يؤدي تكوين الغازات، وفقًا لموقع "Medical News Today".

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بينما الثوم يسبب انتفاخ البطن، نظرًا لمحتواه العالي من الفركتان، وهو نوع من الكربوهيدرات القابلة للتخمر، نقلًا عن موقع "Livestrong".



وأوصى أستاذ طب الحالات الحرجة بالابتعاد أيضًا عن الخضراوات النيئة، مثل الفجل والجرجير، عند الإصابة بانتفاخ القولون، لأن السليلوز المتوفر بها يجعلها صعبة الهضم.



واختتمت موافي حديثه بالإشارة إلى أهمية تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا وتجنب الشعور بالشبع، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون.



الكونسلتو الطبي