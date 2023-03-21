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الثلاثاء، 21-03-2023 09:28 ص

طبيب يكشف مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

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الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الكبد أن الإفراط بتناول الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ويشير الطبيب في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الاختيار الصحيح للمواد الغذائية يحتوي على جميع الفيتامينات اللازمة لصحة الإنسان. بيد أن الكثيرين يعتقدون أن جسمهم يعاني من نقص الفيتامينات.

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ويقول: "عندما نتحدث عن الفيتامينات، يظهر لدينا لسبب ما شعور بالذنب. لأن كل شخص يعتقد أنه يفتقر إلى الفيتامينات. ولا أحد يعتقد أن جسمه يحصل على الفيتامينات اللازمة وأكثر. والسبب هو اعتقادهم أن الأطعمة التي يتناولونها خالية من الفيتامينات، ولكن الواقع عكس ذلك".


ويقول: "عند تناول الفيتامينات من دون استشارة الطبيب، قد يؤدي هذا إلى الإفراط في تناول الفيتامينات. أي إلى ارتفاع تركيز الفيتامينات في الجسم".


ويضيف: فمثلا الإفراط في تناول فيتامين D يمكن أن تكون له عواقب وخيمة مثلا على حالة العظام والأوعية الدموية ومنظومة المناعة وحتى على القدرات المعرفية للشخص.


ويقول: "تؤدي زيادة جرعات فيتامين D إلى ارتشاح الكالسيوم من العظام، وتثبيط منظومة المناعة وضعف الأوعية الدموية والذاكرة. وقد كشفت نتائج دراسة بريطانية، أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى التخلف العقلي".
ووفقا له، يحتاج الجسم يوميا إلى 600-800 وحدة دولية من فيتامين D. ولكن كثيرين يتناولون جرعات أكبر تصل إلى 2000-4000 وحدة دولية.

 

روسيا اليوم

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